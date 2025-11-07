Turneul Campionilor. Sinner și Alcaraz, spectacol la antrenament. Jannik câștigă setul sesiunii

x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Noi 2025   •   19:15
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, primii doi jucători de tenis ai lumii, au oferit un „aperitiv” al duelului așteptat la Turneul Campionilor - ATP Finals, antrenându-se împreună la Torino, vineri. Cei doi au jucat și un set, în care s-a impus italianul, precum și un tie-break, adjudecat de spaniol.

Pe lângă trofeul de la turneu, miza întrecerii de la Torino este și locul 1 mondial la final de sezon, pentru care se luptă cei doi jucători.

Prima lor sesiune de antrenament a avut loc pe terenul amenajat în foaierul Inalpi Arena, în fața staffurilor tehnice ale sportivilor. Relația dintre cele două echipe a fost una relaxată, cu glume și discuții amicale – inclusiv despre pasiunea lor comună pentru golf.

După prima oră, cei doi s-au mutat pe terenul central, unde îi așteptau aproximativ 3.000–4.000 de spectatori, majoritatea copii, potrivit Gazzetta dello Sport.

A urmat un set jucat în ritm alert, cu puncte spectaculoase. Sinner a dominat și s-a impus cu 6-3, confirmând forma excelentă pe suprafața rapidă de la Torino, unde a câștigat turneul anul trecut. Au mai jucat și un tie-break suplimentar, câștigat de Alcaraz cu 7-3.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: sinner Alcaraz turneul campionilor
