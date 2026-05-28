Jurnalul.ro Sport Jannik Sinner, eliminat de la Roland Garros din cauza caniculei

de Redacția Jurnalul    |    28 Mai 2026   •   22:00
hepta/Sinner a cedat în fața căldurii și a pierdut meciul carierei

 Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a fost eliminat dramatic din turul al doilea al Roland Garros 2026, după ce a pierdut în cinci seturi în fața argentinianului Juan Manuel Cerúndolo.

Era la un pas de victorie, cu 2-0 la seturi și 5-1 în al treilea, când canicula și crampele i-au curmat seria de 30 de victorii consecutive.

Meciul părea decis. Sinner trecuse fără emoții de primele două seturi și servea pentru câștigarea celui de-al treilea, la scorul de 5-1.

Exact atunci, campionul italian a început să acuze crampe severe, semn că valul de căldură de la Paris și-a spus cuvântul.

Condus cu 0-40 în game, Sinner a avut o discuție îndelungată cu arbitrul, după care a părăsit terenul pentru îngrijiri medicale. La revenire, jucătorul de 24 de ani nu mai era același.

Cerúndolo a câștigat șase game-uri consecutive pentru a încheia setul al treilea, apoi a dominat complet ultimele două seturi, impunându-se cu 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Eliminarea lui Sinner lasă Roland Garros 2026 complet deschis. Italianul venea după trei titluri Masters consecutive pe zgură - Monte-Carlo, Madrid și Roma - și era considerat marele favorit, mai ales în absența lui Carlos Alcaraz. Acum, turneul ar putea produce un câștigător surpriză sau îi poate oferi lui Novak Djokovic șansa de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam la simplu.

(sursa: Mediafax)

 

