Antrenor de înot la Clubul Sportiv Câmpina, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei fetițe de 12 ani

Poliţiştii au pus în executare, joi, în acest caz un mandat de percheziţie domiciliară în comuna Scorţeni, la adresa persoanei bănuite de săvârşirea faptelor, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.



"Cercetările au fost demarate la data de 15 mai 2026, ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Câmpina, cu privire la faptul că fiica sa, o minoră de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani, în timpul unor activităţi de pregătire sportivă", arată IJP.



Bărbatul vizat ar fi antrenor de înot în cadrul Clubului Sportiv Câmpina, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Conform acestora, el ar fi agresat-o sexual pe minoră de mai multe ori pe parcursul unui an.



"În urma activităţilor desfăşurate, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată şi condusă la sediul unităţii de poliţie pentru audieri. În prezent, cercetările sunt continuate de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale şi dispunerii măsurilor legale care se impun", a mai transmis IJP Prahova.



Primarul municipiului Câmpina, Irina-Mihaela Nistor, cere ca antrenorul vizat de aceste acuzaţii să demisioneze de îndată.



"Transmit foarte clar că dezaprob şi condamn ferm orice formă de comportament abuziv, nepotrivit sau care poate afecta integritatea fizică ori emoţională a copiilor. Siguranţa minorilor trebuie să fie o prioritate absolută pentru orice instituţie care desfăşoară activităţi educative sau sportive. Am fost informată cu privire la existenţa unor suspiciuni legate de comportamentul neadecvat al unui profesor din cadrul Clubului Sportiv Câmpina. (...) Având în vedere gravitatea acuzaţiilor şi necesitatea protejării imaginii Clubului Sportiv Câmpina, precum şi a unui climat de încredere pentru copii şi părinţi, solicit public antrenorului vizat să îşi prezinte demisia de îndată. Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacţiunea cu minorii", se arată într-un comunicat de presă semnat de primar şi postat pe pagina de Facebook a Primăriei Câmpina. AGERPRES