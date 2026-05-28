de Redacția Jurnalul    |    28 Mai 2026   •   22:15
Alertă de urs la Sinaia și Vulcan
Momente de panică în orașele Vulcan și Sinaia, după ce urși au fost văzuți în apropierea unor zone locuite.

La Sinaia, ursul a fost văzut, joi seară, pe Bulevardul Ferdinand.

Autoritățile au intervenit rapid și au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația cu privire la pericolul existent.

Locuitorii au fost sfătuiți să evite zona în care a fost observat animalul și să nu încerce sub nicio formă să se apropie de acesta.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să își supravegheze copiii și animalele de companie și să sune imediat la 112 dacă observă ursul.

(sursa: Mediafax)

