Pneumologii avertizează: Țigările electronice și tutunul încălzit afectează grav plămânii

Potrivit unui comunicat de presă al SRP, sloganul campaniei anti-tutun din acest an este "Demascând atractivitatea - Combatem dependenţa de nicotină şi de tutun".



Potrivit celor mai recente date furnizate de platforma tobaccoatlas.org, aproximativ 4,4 milioane de români sunt fumători, iar prevalenţa fumatului la adulţi rămâne la un nivel îngrijorător, de aproximativ un sfert din populaţia adultă (22%). Mai grav, fumatul este asociat în România cu aproape 30.000 de decese anual, reprezentând una dintre principalele cauze de mortalitate prevenibilă.



"Din nefericire, cifrele sunt extrem de îngrijorătoare când vine vorba despre minorii cu vârsta între 10-14 ani, unde prevalenţa este de 7,5%! Aproape 8,5% dintre băieţi şi 6,5% dintre fete fumează (date aferente anului 2023). Din punct de vedere medical, fumatul nu afectează doar plămânii. Vorbim despre o agresiune sistemică asupra întregului organism - de la cancer pulmonar, infarct miocardic şi accident vascular cerebral, până la bronhopneumopatie obstructivă cronică, boli cardiovasculare şi multiple forme de cancer (gât, laringe, faringe)", atenţionează medicii pneumologi.



Conform aceluiaşi raport tobaccoatlas.org, costul anual al bolilor asociate fumatului în România este de peste 24 de miliarde de lei, ceea ce constituie o povară importantă pentru sistemul de sănătate din ţară.



''Ziua Mondială Fără Tutun semnalează pentru acest an o problemă de adicţie importantă pentru generaţiile tinere şi adulţii din ţara noastră, adicţie construită pe nicotină. De fapt, în acest moment trebuie să vorbim mult mai mult despre dependenţa de nicotină, având în vedere faptul că datele statistice arată o recrudescenţă a consumului, nu doar de produse clasice de tutun, ci şi al alternativelor (ţigări electronice şi tutun încălzit)'', a declarat Florin Mihălţan, preşedintele Societăţii Române de Pneumologie.



Totodată, specialiştii atrag atenţia că problema nu mai înseamnă astăzi doar ţigara clasică, ci şi vapatul, produsele cu nicotină aromatizată, ţigările electronice. Astfel, afirmă ei, vapatul, produsele cu nicotină aromatizată, ţigările electronice şi noile produse care livrează nicotină au crescut alarmant în rândul tinerilor, adesea promovate într-o formă atractivă şi percepute greşit ca fiind "mai puţin periculoase".



"Documentele ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) arată că dependenţa de nicotină în adolescenţă creşte riscul unei dependenţe pe termen lung şi poate afecta dezvoltarea cerebrală, controlul impulsurilor şi vulnerabilitatea la alte adicţii. În acest context, Societatea Română de Pneumologie susţine iniţiativa depusă la nivelul Uniunii Europene de European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) privind protejarea tinerilor de dependenţa de nicotină şi adoptarea unor politici mai ferme care să limiteze accesul şi atractivitatea produselor cu nicotină în rândul copiilor şi adolescenţilor. SRP este semnatar al acestei iniţiative europene, care susţine obiectivul unei generaţii fără tutun şi nicotină până în 2040 şi cere măsuri mai ferme împotriva produselor care exploatează vulnerabilitatea tinerilor", se arată în comunicat.



Cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, Societatea Română de Pneumologie şi Societatea Română de Cardiologie susţin importanţa prevenţiei, iar acest demers este completat de punerea la dispoziţie, în limba română, de către Societatea Română de Pneumologie, a Ghidului ENSP 2026 privind tratamentul dependenţei de tutun şi nicotină. Documentul oferă recomandări actualizate, bazate pe dovezi ştiinţifice, pentru tratamentul dependenţei, inclusiv în contextul noilor produse cu nicotină, şi subliniază că renunţarea la fumat trebuie susţinută prin intervenţii medicale validate. AGERPRES