Sinner își începe cursa pentru trofeul de la Wimbledon împotriva lui Miomir Kecmanovic

El se află în aceeaşi jumătate de tablou ca şi sârbul Novak Djokovic, care-l va întâlni pe chinezul Yibing Wu.



Campionul de la Roland Garros, germanul Alexander Zverev, ar putea avea un meci dificil împotriva tânărului jucător belgian Alexander Blockx.



Trageri la sorţi interesante au avut elveţianul Stan Wawrinka, la ultimul său sezon în circuit, care va juca împotriva italianului Matteo Berrettini, fost finalist pe iarba londoneză, iar Daniil Medvedev va juca împotriva unui alt fost finalist, croatul Marin Cilic.



Cameron Norrie este singurul cap de serie britanic la tragerea la sorţi şi va juca împotriva americanului Michael Zheng.



Jack Draper a fost la mila tragerii la sorţi după ce a căzut destul de mult în clasament, iar fostul număr patru mondial va avea un meci greu cu al şaselea cap de serie al turneului, americanul Taylor Fritz, care anul trecut a ajuns până în semifinale.



Oliver Tarvet a jucat cu Carlos Alcaraz pe terenul central anul trecut, iar recompensa sa pentru traseul din calificări este o confruntare cu al 25-lea cap de serie, francezul Arthur Rinderknech, în timp ce Billie Harris va juca împotriva rusului Karen Hacianov, numărul 19 pe lista cailor de serie.



Toby Samuel, care joacă în semifinalele turneului de la Eastbourne, vineri, îl va înfrunta pe cehul Jakub Mensik, semifinalist la Roland Garros şi al 15-lea cap de serie, iar debutantul Felix Gill va da piept cu starul în devenire spaniol Rafael Jodar, al 23-lea cap de serie al turneului.

AGERPRES