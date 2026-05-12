Sorana Cîrstea, calificare istorică în semifinale la Roma

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   16:08
Hepta/Sorana Cîrstea s-a calificat în premieră în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, numărul 27 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a trecut de letona Jelena Ostapenko, 6-1, 7-6 (7/0).

Cîrstea s-a impus în două seturi într-un meci de o oră și 33 de minute. Scorul a fost 6-1, 7(7)-6(0).

Românca are cel mai bun sezon chiar în anul în care și-a anunțat retragerea.

După victoria de prestigiu obținută în turul al treilea împotriva liderului mondial Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea a trecut luni și de Linda Noskova, scor 6-2, 6-4, bifând a treia victorie în fața cehoaicei în acest sezon.

Jucătoarea română, aflată pe locul 27 WTA, a ajuns în premieră la sferturile de finală la Openul Italiei, unde marți a trecut și de Jelena Ostapenko.

Calificarea în semifinale o va duce pe Sorana pe locul 21 în ierarhia live, egalând astfel cea mai bună clasare a carierei.

În semifinală, românca va juca cu învingătoarea partidei Coco Gauff-Mirra Andreeva.

