Noaptea Muzeelor 2026: Muzeul Antipa își deschide porțile gratuit pentru vizitatori pe 23 mai

Programul special al Nopții Muzeelor la Antipa va începe sâmbătă, 23 mai, la ora 18:00, și se va încheia duminică, 24 mai, la ora 01:00, ocazie cu care accesul publicului în expoziția permanentă a muzeului va fi gratuit, informează, vineri, Muzeul Antipa.



Anul acesta, așteptarea devine parte din experiență, iar vizitatorii vor descoperi, încă dinainte de intrare, mesaje inspirate de rolurile surprinzătoare ale cozilor în lumea animală: de la echilibru și apărare până la deplasare, comunicare și supraviețuire.



Între orele 18:00 și 01:00, vizitatorii vor avea acces gratuit și la expoziția 'Antipa și Racoviță - exploratori de poveste', o experiență dedicată familiilor cu copii pasionați de științele naturii.



Totodată, între orele 21:30 și 22:30, publicul este invitat să participe la o activitate de colectare entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase, cercetătorii Muzeului Antipa urmând a povesti despre lilieci.



Atmosfera Nopții Muzeelor va fi completată, în intervalul orar 22:00 și 24:00, de momente artistice oferite de ansamblul vocal ArtpulseVox. Repertoriul grupului îmbină influențe de jazz, musical și muzică de film, iar spectacolele includ tehnici de body percussion, efecte scenice și momente interactive.



În cursul zilei de sâmbătă, 23 mai, Muzeul Antipa va fi deschis publicului între orele 10:00 și 15:00, programul special dedicat Nopții Muzeelor urmând a începe la ora 18:00.



Activitățile în aer liber se vor desfășura numai în condiții meteo favorabile.

