Cum se schimbă corpul femeii

Sprijin în acest demers științific ne va fi Dr. David Della Morte Canosci, autorul unei lucrări captivante: „Lupta contra timpului. Algoritmul longevității…” (Editura Trei, 2025): „Numărul total al celulelor din ţesutul adipos rămâne constant pe aproape toată durata vieţii, fiind determinat cu precădere în trei faze ale creşterii: în ultimul trimestru al vieţii intrauterine, în primul an de viaţă şi în adolescenţă. Fiecare creştere în greutate din această perioadă provoacă o creştere a numărului de celule adipoase, ceea ce va predispune mai uşor la o creştere în greutate la vârsta adultă. Iată de ce prevenţia precoce a obezităţii infantile poate fi importantă pentru sănătate în copilărie, dar şi la vârsta adultă.” Există însă discrepanțe majore între sexe? Din nou Dr. David Della Morte Canosci: „În primul deceniu de viață nu există mari diferențe între băieţi și fete, dar, în adolescență, compoziţia corporală se modifică drastic: persoanele de sex feminin tind să acumuleze o cantitate mai mare de masă grasă, comparativ cu cele de sex masculin. La femei, schimbarea fizică de la pubertate până la bătrânețe este strâns legată de mecanismele fiziologice de pe parcursul diferitelor etape ale vieţii.”

Hormonii

În completare: „Fiecare etapă are legătură cu hormonii: de la pubertate, când se manifestă şi se dezvoltă caracteristici sexuale, până la menopauză, o etapă naturală, dar foarte delicată pentru fiecare femeie, fără a uita o trecere (opțională) prin cele mai importante experiențe pentru corpul feminin, și anume sarcina și alăptarea. Nivelurile hormonilor feminini, estrogenul și progesteronul în special, guvernează majoritatea funcțiilor organismului, într-o măsură mult mai mare decât am putea crede. Acești hormoni nu sunt fundamentali doar în reglarea ciclului menstrual şi a fertilităţii, ci şi în alte procese, printre care: creşterea şi păstrarea masei osoase, producerea colagenului (o substanţă care favorizează elasticitatea ţesuturilor şi buna funcţionare a articulaţiilor), producerea colesterolului «bun» (HDL) şi a trigliceridelor. De asemenea, hormonii protejează vasele de sânge, sănătatea pielii şi a mucoaselor. Variaţiile hormonale se produc în mod lent şi gradual până la sfârşitul vârstei fertile.”

Menopauza

Aproape de o concluzie (parțială): „Menopauza, aşadar, la fel ca dezvoltarea sexuală, nu este un eveniment care se întâmplă brusc, ci este punctul final al unui proces treptat (care poate dura şi șase sau șapte ani), în cursul căruia valorile oscilante ale estrogenilor şi progesteronului produc încetul cu încetul şi din ce în ce mai pregnant consecinţe asupra corpului (dar şi asupra psihicului). Nivelurile de estrogeni cresc constant în adolescenţă şi pe perioada tinereţii, ajung la un nivel maxim în jurul vârstei de 40 de ani, pentru ca apoi să scadă treptat de la menopauză şi până la bătrâneţe. Primele semne ale menopauzei pot fi mai mult sau mai puţin evidente de la femeie la femeie, fiind diferite în intensitate şi durată. Şi nici nu este obligatoriu ca ele să se manifeste toate sau toate deodată.”

Semne

Tot aici: „Printre semnele cele mai frecvente se numără umflarea abdomenului, cauzată de retenţia de apă. Această mică schimbare a corpului reprezintă o consecinţă directă a producţiei scăzute de estrogeni şi a dezechilibrului dintre nivelul acestora şi progesteron. Tendinţa crescută de a reţine lichidele poate să comporte, pe lângă disconfortul de a simţi constant burta umflată sau picioarele grele, o creştere treptată a greutăţii de-a lungul anilor şi o tendinţă de îngrăşare: este adevărat că metabolismul încetineşte pe măsură ce înaintăm în vârstă, dar în această fază dereglările hormonale contribuie, și ele, la funcţionarea lui deficitară. Astfel, este importantă dieta care este aleasă, pentru a evita să luăm în greutate, ceea ce ar reprezenta un risc în plus pentru sănătate. A interveni asupra nivelurilor de estrogeni, în cazul femeilor, poate avea o influenţă pozitivă asupra metabolismului şi asupra duratei de viaţă, dar mai multe studii arată că intervenţia trebuie făcută ţinându-se cont de condiţiile genetice, fiziologice şi de mediu specifice fiecărei femei în parte, întrucât pot exista atât consecinţe pozitive, cât şi negative.”

Creșteri și descreșteri

De exemplu? „O reducere a estrogenului în timpul fazei de creștere poate încetini dezvoltarea prea rapidă, reducând riscul bolilor asociate cu îmbătrânirea prematură. În timpul fazei de reproducere, în schimb, o scădere drastică a nivelurilor de estrogen, cum ar fi cel cauzat de ovarectomie, distruge metabolismul reproductiv normal și accelerează îmbătrânirea, ducând la tulburări precum menopauză precoce, depresie, boli de inimă, probleme de memorie şi osteoporoză.”

