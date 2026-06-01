Sorana Cîrstea, la un pas de semifinale la Roland Garros! Cine este Mirra Andreeva, adversara din sferturi

La 19 ani, Andreeva s-a impus cu 6-3, 6-2 pe terenul Suzanne-Lenglen împotriva uneia din invitatele surpriză ale celei de-a doua săptămâni a turneului, care o eliminase pe finalista ediţiei din 2023, Karolina Muchova (locul 10), în două seturi în runda precedentă.

Teichmann, fost numărul 21 mondial, atinsese deja optimile de finală la Roland Garros în 2022.



Semifinalistă la Paris în 2024 şi ajunsă sferturi de finală în 2025, rusoaica a obţinut duminică a 33-a sa victorie în acest sezon (un record în circuitul WTA) şi a 19-a pe zgură.



La 36 de ani, Sorana Cîrstea (locul 18, cel mai bun clasament al carierei sale), semifinalistă la recentul turneu W.TA 1000 de la Roma, s-a calificat duminică pentru al doilea său sfert de finală la Roland Garros, la 17 ani după primul.



Andreeva a învins-o pe Cîrstea în singurul lor duel din circuitul WTA, în aprilie, pe zgura turneului WTA 500 de la Linz (Austria), pe care l-a câştigat câteva zile mai târziu.

