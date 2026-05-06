Sorana Cîrstea debutează la Roma împotriva jucătoarei Tatjana Maria

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA și cap de serie 26 la Roma, este direct acceptată în turul secund.

Miercuri, Tatjana Maria a învins-o pe poloneza Magda Linette, scor 6-0, 6-3, și s-a calificat în turul al doilea, unde o va întâlni pe Cîrstea.

Germanca în vârstă de 38 de ani ocupă locul 54 în clasamentul mondial.

Va fi un meci între sportive cu experiență, având în vedere că Sorana Cîrstea are 36 de ani.

Cele două s-au mai întâlnit de șase ori în circuitul profesionst WTA, Cîrstea câștigând de 5 ori.

Singurul succes al sportivei din Germania s-a înregistrat la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, din 2022.

Dintre cele șase partide directe, patru s-au încheiat în set decisiv. Cîrstea a câștigat ambele partide anterioare disputate pe zgură.

Ultima confruntare directă dintre cele două jucătoare a avut loc chiar anul acesta. Jucătoarea română s-a impus în martie, în primul tur de la Indian Wells (SUA), cu 6-4, 4-6, 6-3.

(sursa: Mediafax)