Aryna Sabalenka, 10 ași în victoria cu Paolini

Sabalenka a servit patru ași numai în ultimul game al primului set și, în total, a pus în joc 82,7% din primele sale servicii. Meciul, care a fost al 500-lea pentru Sabalenka la nivel WTA, a durat doar 70 de minute, informează AP.

„Eram concentrată, eram calmă și simțeam că totul era sub control", a spus Sabalenka după meci.

Sâmbătă, belarusa a primit trofeul pentru că a terminat anul pe locul 1. „Sunt foarte fericită și mândră de munca depusă, de faptul că lucrurile merg bine și că devin din ce în ce mai bună pe zi ce trece", a declarat ea. „Sper doar să continuăm să facem ceea ce facem și să rămânem acolo."

Turneul de final de sezon pentru cele mai bune opt jucătoare ale anului începe cu două grupe de câte patru jucătoare, care joacă în sistem round-robin. Primele două clasate din fiecare grupă avansează în semifinale.

„Consider acest turneu ca un turneu obișnuit, în care trebuie să câștig cinci meciuri dacă vreau să câștig titlul", a spus Sabalenka. „Așa că încerc doar să joc cel mai bun tenis al meu și să lupt pentru fiecare punct."

În aceeași grupă, Jessica Pegula a învins-o pe campioana en titre Coco Gauff cu 6-3, 6-7 (4), 6-2.

Gauff a avut din nou probleme grave cu serviciul, comițând 17 duble greșeli, inclusiv una care i-a oferit primul set lui Pegula, fosta sa parteneră de dublu.

Înainte de a câștiga în cele din urmă tiebreak-ul, Gauff a ratat de două ori serviciul în setul al doilea. La a doua astfel de șansă, ea a comis trei duble greșeli consecutive, permițându-i lui Pegula să-i ia din nou serviciul și să forțeze un tiebreak.

Acum trei săptămâni, Gauff o învinsese pe Pegula în finala Wuhan Open din China. De data aceasta, Pegula a reușit să se răzbune.

Alte rezultate:

Iga Swiatek și Elena Rybakina au câștigat sâmbătă meciurile lor de debut la simplu. Tot sâmbătă, Paolini și partenera sa Sara Errani au câștigat meciul de debut la dublu.

(sursa: Mediafax)