Lovitură uriașă la CSM București! Bojana Popovic vine să „resusciteze” campioana României

Mutare spectaculoasă la CSM București! Clubul din Capitală a anunțat numirea uneia dintre cele mai respectate figuri ale handbalului mondial, Bojana Popovic, în funcția de antrenor principal al echipei feminine. Muntenegranca va debuta pe banca „tigroaicelor” pe 29 decembrie, într-un meci din Liga Florilor contra celor de la HC Zalău, preluând funcția de la interimarul Iulia Curea.

Bojana Popovic vine la București: un nou început pentru CSM

CSM București a făcut oficială numirea Bojanei Popovic în funcția de antrenor principal al echipei feminine, începând cu 1 decembrie 2025. Decizia vine după plecarea lui Adrian Vasile și perioada de interimat asigurată de Iulia Curea.

Clubul evidențiază importanța strategică a acestei mutări, caracterizând-o ca un pas înainte spre profesionalism și stabilitate la nivel european.

Comunicatul oficial al clubului:

„Bojana Popovic se alătură familiei CSM București – începe un nou capitol!

CSM București anunță numirea Bojanei Popovic, una dintre cele mai influente și respectate figuri ale handbalului mondial, în funcția de antrenor principal al echipei feminine, începând cu 1 decembrie 2025!

Pentru noi, această decizie depășește cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declarație de ambiție și un pas ferm în direcția profesionalismului, stabilității și excelenței competitive. Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, șase titluri EHF Champions League și statutul de reper global în leadership și performanță – Bojana Popovic aduce la București o viziune modernă și un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene.

În perioada imediat următoare, Bojana va contura planurile pentru a doua parte a sezonului competițional 2025-26: întâlniri cu staff-ul tehnic, prime discuții cu jucătoarele și definirea planului de pregătire menit să întărească potențialul fiecărei sportive. Vom reveni în scurt timp cu noutăți legate de viitorul program al echipei. Până atunci, îi transmitem Bojanei mult succes la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, unde face parte din staff-ul tehnic al naționalei Danemarcei.”

Primele cuvinte ale Bojanei Popovic după numirea la CSM București

Noua antrenoare a transmis un mesaj ferm și optimist în momentul instalării ei la conducerea echipei.

Declarația Bojanei Popovic:

„Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM București. Este un club cu o organizare excelentă, tradiție și ambiție. Aștept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, staff-ul tehnic, conducerea și suporterii noștri loiali. Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul și orașul București mândri. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!”

Cine este Bojana Popovic – una dintre cele mai mari handbaliste ale lumii

Bojana Popovic este considerată un adevărat reper al handbalului feminin mondial. De-a lungul carierei, a evoluat pentru Budućnost, Viborg și Slagelse, câștigând nu mai puțin de șase trofee ale Ligii Campionilor.

Ca jucătoare, a marcat generații întregi, iar ca antrenoare a activat la Budućnost Podgorica și la naționala Muntenegrului. În prezent, face parte din staff-ul tehnic al reprezentativei Danemarcei.

Debutul oficial: 29 decembrie, Liga Florilor

Popovic va conduce pentru prima dată CSM București într-un meci oficial pe 29 decembrie, în duelul cu HC Zalău din Liga Florilor. Suporterii „tigroaicelor” așteaptă cu interes să vadă cum va începe noul ciclu tehnic sub comanda uneia dintre cele mai mari handbaliste din istorie.