Campionul la înot în ape înghețate, constănțeanul Cristian Tranulea, se antrenează pe Cod Roșu în Marea Neagră pentru Cupa Mondială de Ice Swimming

Cristian Tranulea, campionul care înoată printre sloiuri de gheață

Constănțeanul Cristian Tranulea, profesor de natație la Atena Sport Club Constanța și specialist în open water, s-a transformat într-un simbol al performanței extreme. În timp ce alții evită frigul, el se antrenează în Marea Neagră chiar și atunci când autoritățile emit avertizări de cod roșu de vreme severă.

Sportivul se pregătește pentru cinci etape de Cupă Mondială, urmate de Campionatul European de Ice Swimming. Prima provocare va fi în Stonehaven, Scoția, pe 6 decembrie, urmată de etapele din Amsterdam (Olanda), Molveno (Italia), Maroc și Germania.

Vicecampion mondial și european în ape înghețate

Cristian Tranulea a urcat deja pe podiumul mondial: la Campionatul Mondial de înot în ape înghețate de la Molveno (Italia), a cucerit medalia de argint la proba de 50 de metri liber, cu un timp de 27,20 secunde, câștigând detașat seria sa.

Performanța sa vine într-un context în care România devine o forță în acest sport extrem. Țara noastră a obținut 35 de medalii la Mondialele de la Molveno, dintre care opt în clasamentul general: două de aur, două de argint și patru de bronz, plus alte 27 la categoriile de vârstă.

România, printre cele mai puternice echipe din lume

„România a demonstrat încă o dată că rămâne una dintre cele mai puternice echipe din această disciplină”, a declarat Paul Georgescu, președintele Asociației de Înot în Ape Deschise și Înghețate din România. Acesta a subliniat însă că, spre deosebire de alte țări europene, unde înotul în ape înghețate este finanțat și recunoscut oficial, în România sportul nu beneficiază încă de sprijin instituțional.

Echipa tricoloră a fost formată din 20 de sportivi – profesioniști și amatori, cu vârste între 17 și 52 de ani – care au concurat alături de reprezentanți din 35 de țări la cea de-a VI-a ediție a competiției organizate de International Ice Swimming Association (IISA).

Ice Swimming – sportul extrem care aspiră la statut olimpic

Fondată în 2009, IISA a transformat înotul în ape înghețate într-un sport cu reguli stricte de siguranță și performanță. Probele se desfășoară în ape cu temperaturi sub 5°C, iar sportivii au voie să poarte doar o cască de silicon, ochelari și un costum standard de înot.

În prezent, asociația are membri din 73 de țări, iar obiectivul principal este includerea înotului în ape înghețate în programul Jocurilor Olimpice de Iarnă. România, cu sportivi ca Cristian Tranulea, se numără printre națiunile care pot transforma acest vis în realitate.