Campionatele Mondiale de Canotaj. România cucerește medalia de aur la 8+1 mixt

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   10:17
Sursa foto: FRC/Facebook

Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.

Echipajul compus din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada-Maria Morosanu, Florin Sorin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosa, Ștefan Constantin Berariu, Simona Rădiș și Victoria Ștefania Petreanu (c) a dominat cursa, conducând încă de la început până la final.

Italia a ocupat locul secund, în timp ce Noua Zeelandă a completat podiumul, îmbunătățindu-și considerabil performanța față de calificări.

Tot la Shanghai, echipajul românesc format din Andrei Cornea și Mădălina Cornea a încheiat finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) pe locul 6. Competiția a fost câștigată de irlandezii Fintan McCarthy și Margaret Cremen, urmați de olandezii Roos de Jong și Melvin Twellaar (argint) și elvețienii Celia Dupré și Raphael Ahumada (bronz).

