Carlos Alcaraz, singurul jucător care a obținut 50 de victorii în fiecare din ultimele patru sezoane

Performanța îl plasează pe Alcaraz într-o categorie unică: este singurul jucător din circuitul masculin care a reușit cel puțin 50 de victorii în fiecare dintre ultimele patru sezoane (2022–2025), fiind de altfel singurul care a atins acest prag în 2022, 2023 și 2024, potrivit datelor oficiale ale circuitului profesionist de tenis.

Bilanțurile sale din ultimii ani confirmă constanța: 57-13 în 2022, 65-12 în 2023, 54-13 în 2024 și 50-6 până acum în 2025. Alcaraz rămâne, de asemenea, neînvins în fața adversarilor mai tineri decât el, cu un record de 10-0.

Singura jucătoare care îl poate egala la acest capitol este poloneza Iga Swiatek, campioana de la Wimbledon, care a obținut 67 de victorii în 2022, 68 în 2023 și 64 în 2024, având în prezent 45 de victorii în acest sezon.

(sursa: Mediafax)