Coreea de Nord efectuează un test de rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a supravegheat testul și a subliniat necesitatea unui dezvoltări „nelimitate și susținute” a forțelor nucleare ale țării sale, potrivit agenției KCNA. Inițial, agenția a raportat lansarea unui singur proiectil, dar ulterior a menționat două lansări deasupra Mării Galbene.

Armata sud-coreeană a declarat că a detectat lansarea mai multor rachete din zona Sunan, lângă Phenian, conform agenției Yonhap.

KCNA a precizat că scopul exercițiului a fost evaluarea potențialului „de ripostă și a capacității de luptă a subunităților de rachete cu rază lungă de acțiune”.

De asemenea, Kim Jong-un a reafirmat angajamentul guvernului și al partidului la conducerea țării de a se concentra pe dezvoltarea nelimitată și susținută a forței nucleare.

Acest test survine la mai puțin de două luni după ce Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă balistică pe 6 noiembrie, la scurt timp după vizita președintelui american Donald Trump în regiune, când acesta și-a exprimat interesul pentru o întâlnire cu Kim Jong-un. Phenian nu a răspuns atunci propunerii.

Experții consideră că intensificarea testelor de rachete în Coreea de Nord urmărește creșterea capacității de lovire precisă, contestarea influenței SUA și Coreei de Sud și testarea armamentului pentru eventuale exporturi către Rusia.

De la eșecul summitului din 2019 privind denuclearizarea și ridicarea sancțiunilor, Coreea de Nord s-a prezentat drept o putere nucleară „ireversibilă”, fiind încurajată și de războiul din Ucraina, unde a trimis mii de soldați pentru a sprijini forțele ruse.

