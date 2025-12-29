China desfășoară exerciții militare în jurul Taiwanului în contextul tensiunilor cu Japonia

Comandamentul Teatrului de Est a anunțat că exercițiile vor include foc real marți, cu restricții în cinci zone maritime și aeriene din jurul insulei, timp de 10 ore, între orele 2:30 și 12:30.

Aceste manevre reprezintă a șasea rundă majoră de exerciții militare chinezești de la vizita fostei președinte a Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, în 2022.

Acțiunea vine după intensificarea retoricii Beijingului privind revendicările teritoriale asupra Taiwanului, ca răspuns la declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi, care sugerase că un atac chinez asupra insulei ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

„Aceste exerciții reprezintă un avertisment serios pentru forțele separatiste care promovează «Independența Taiwanului» și pentru forțele externe de interferență”, a declarat Shi Yi, purtător de cuvânt al Comandamentului Teatrului de Est, potrivit Reuters.

„Exercițiul se concentrează pe antrenamente pentru patrule de luptă maritimă și aeriană, obținerea controlului integrat, blocarea porturilor și zonelor cheie și desfășurarea de măsuri de descurajare multidimensionale”, a adăugat el.

Armata chineză a publicat un poster intitulat „Scuturile Justiției: Spulberând Iluziile”, ilustrând două scuturi aurii cu insigna Armatei Populare de Eliberare și Marele Zid Chinezesc, împreună cu trei aeronave și două nave militare.

Este pentru prima dată când oficialii chinezi declară public că scopul exercițiilor este descurajarea unei intervenții militare externe.

Exercițiile au început la 11 zile după ce SUA au anunțat vânzarea de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, cel mai mare pachet de armament oferit vreodată insulei, ceea ce a provocat proteste din partea ministerului chinez al apărării, care a avertizat că armata va „lua măsuri puternice” ca răspuns.

(sursa: Mediafax)