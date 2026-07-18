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Terapia în sicriu: De ce plătesc oamenii vii ca să fie îngropați

de Redacția Jurnalul    |    18 Iul 2026   •   23:00
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Terapia în sicriu: De ce plătesc oamenii vii ca să fie îngropați
Motivul bizar pentru care tot mai mulți oameni vii aleg terapia în sicriu

O metodă extremă de tratament face furori în rândul celor care caută experiențe la limită.Deși sună de-a dreptul înfiorător, creatorii acestui serviciu neobișnuit promit un impact psihologic spectaculos.

Clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate. Potrivit Nexta, procedura bizară a apărut în Rusia.

Imaginile prezentate într-un clip video arată un client care participă la ritual. Acesta presupune așezarea corpului într-un sicriu. Ulterior, sicriul este închis cu ajutorul unor cuie bătute în capac. Sicriul este coborât într-o groapă și apoi este acoperit cu pământ. La final, sicriul este dezgropat, iar clientul este scos din sicriu.

 

 

Cei care au lansat procedura sinistră spun că îi ajută pe oamenii care „sunt blocați în rutina". Ei susțin că experiența ajută la scăparea de anxietate, la reevaluarea vieții și la redobândirea dorinței de a merge mai departe.

 

 

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Subiecte în articol: sicriu terapie groapa pamant
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