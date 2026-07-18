Terapia în sicriu: De ce plătesc oamenii vii ca să fie îngropați

Clienții vii acceptă să fie îngropați în sicrie sigilate. Potrivit Nexta, procedura bizară a apărut în Rusia.

Imaginile prezentate într-un clip video arată un client care participă la ritual. Acesta presupune așezarea corpului într-un sicriu. Ulterior, sicriul este închis cu ajutorul unor cuie bătute în capac. Sicriul este coborât într-o groapă și apoi este acoperit cu pământ. La final, sicriul este dezgropat, iar clientul este scos din sicriu.

In Russia è apparsa la TERAPIA DELLA BARA: un servizio funebre a #Tolyatti offre la possibilità di seppellire vivi coloro che sono "bloccati in una routine".



Gli ideatori del metodo promettono che, dopo essere stati immersi in una bara, pic.twitter.com/uELXLYL7QV — Sasha Bayanov (@Bayanov74) July 13, 2026

Cei care au lansat procedura sinistră spun că îi ajută pe oamenii care „sunt blocați în rutina". Ei susțin că experiența ajută la scăparea de anxietate, la reevaluarea vieții și la redobândirea dorinței de a merge mai departe.