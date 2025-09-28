China Smash 2025. România pierde în primul tur în proba de dublu mixt

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   11:10
Sursa foto: pixabay.com

Reprezentanții României la tenis de masă, Eduard Ionescu și Bernadette Szocs, au debutat în proba de dublu mixt la China Smash 2025, însă au pierdut la limită duminică dimineață.

Perechea aflată pe locul 16 mondial a fost învinsă de Akash Pal (India, locul 57 mondial) și Minhyung Lee (Australia, locul 84 mondial). Echipa indiano-australiană s-a impus în cinci seturi.

După ce au pierdut primul set, scor 7-11, românii au revenit, câștigând următoarele două acte, cu scorul de 11-7. Apoi, însă, au cedat cu 4-11, iar în actul decisiv adversarii s-au impus cu 11-9.

Românii au arătat un joc echilibrat și luptă până în setul decisiv, însă Pal și Lee au reușit să-și adjudece puncte în momentele cheie ale meciului.

