China Smash 2025. România pierde în primul tur în proba de dublu mixt

Perechea aflată pe locul 16 mondial a fost învinsă de Akash Pal (India, locul 57 mondial) și Minhyung Lee (Australia, locul 84 mondial). Echipa indiano-australiană s-a impus în cinci seturi.

După ce au pierdut primul set, scor 7-11, românii au revenit, câștigând următoarele două acte, cu scorul de 11-7. Apoi, însă, au cedat cu 4-11, iar în actul decisiv adversarii s-au impus cu 11-9.

Românii au arătat un joc echilibrat și luptă până în setul decisiv, însă Pal și Lee au reușit să-și adjudece puncte în momentele cheie ale meciului.