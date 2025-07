Imnul României pentru David Popovici, de Ziua Imnului Național

David Popovici a câștigat cursa cu timpul de 1:43,53, deși a concurat pe culoarul 6, însă cu un final senzațional în care a recuperat peste o secundă. „Acest succes a venit după un an mai relaxat. Sunt mai fericit ca după finala olimpică. M-am antrenat extraordinar de mult pentru finala olimpică, iar acum sunt mult mai relaxat. Trebuia să fac asta, aveam încredere în mine, știam că pot. Mi-am impus să reușesc aici. Trebuia să dau tot ce am mai bun și am făcut-o. Așa mă motivez, trebuia să câștig și s-a petrecut totul foarte bine”, a declarat David Popovici, după performanța de la Singapore. El și-a apărat titlul mondial din 2022 de la Budapesta și titlul olimpic de anul trecut de la Paris.

Campionul nostru va concura începând de azi și în cursa de 100 m liber, în care va încerca să-și apere titlul mondial cucerit în urmă cu 3 ani la Budapesta, când nici nu împlinise 18 ani și stabilise Record Mondial. De asemenea, la sfârșitul săptămânii, va concura și la 50 m liber, o probă în care David a concurat mai puțin.

