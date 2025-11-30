Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Qatarului

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   22:26
Sursa foto: Hepta/Max Verstappen

Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Qatarului, iar lupta pentru titlul de campion F1 cu Norris și Piastri se mută în ultima cursă.

Max Verstappen a câștigat, duminică, Marele Premiu al Qatarului, ducând lupta tensionată pentru titlul de campion de Formula 1 în ultima cursă a sezonului, care va avea loc la Abu Dhabi weekendul viitor, scrie Associated Press.

Liderul campionatului, Lando Norris, ar fi câștigat primul său titlu de campion F1 cu o victorie, dar a terminat pe locul patru, în timp ce Oscar Piastri s-a clasat pe locul al doilea.

„A fost o cursă foarte frumoasă”, a declarat Verstappen după victoria obținută.

Piastri a pornit din pole position, în fața lui Norris, iar Verstappen a pornit de pe locul trei. Deși Verstappen l-a depășit pe Norris în virajul 1, Piastri a avut un start bun și a preluat confortabil conducerea încă de la început.

O eroare de strategie a costat McLaren după ce o mașină de siguranță a provocat o serie de schimbări de pneuri, dar ambele mașini McLaren au rămas pe pistă când Verstappen și ceilalți au intrat la boxe.

Grație acestui triumf, olandezul reușește să se apropie de Lando Norris și păstrează în continuare șanse la titlu pentru marea cursă din Abu Dhabi. Pe circuitul din Emiratele Arabe Unite 3 piloți se vor lupta pentru a câștiga campionatul: Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri.

(sursa: Mediafax)

