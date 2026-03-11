x close
Clujean, suspectat că vindea substanțe psihoactive cu 100 de lei doza

de Redacția Jurnalul    |    11 Mar 2026   •   17:15
Sursa foto: Jurnalul/Clujean, reținut de polițiști

Un bărbat de 34 de ani este suspectat că ar fi vândut substanțe psihoactive consumatorilor din județul Cluj, cu aproximativ 100 de lei doza, potrivit anchetatorilor.

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj - Napoca și procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au documentat activitatea bărbatului, cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive.

În perioada 2025 - martie 2026, acesta ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut substanța psihoactivă 4BMC către consumatori din județul Cluj, pentru aproximativ 100 de lei doza.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate aproximativ 35 de grame de substanță interzisă, pe care suspectul ar fi comercializat-o cu sume cuprinse între 500 și 2.500 de lei.

Marți, polițiștii au făcut două percheziții domiciliare. În urma acestora au fost descoperite aproximativ 16 grame de ketamină, 10 grame de 3CMC, cunoscută sub denumirea generică de „cristal”, un cântar de precizie, obiecte cu urme de substanță, sume de bani și alte mijloace de probă.

În aceeași zi, procurorii DIICOT au dispus reținerea bărbatului.

Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Cluj a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

(sursa: Mediafax)

×
