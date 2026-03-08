Somnul bebelușilor: 5 mituri periculoase pe care părinții le cred în continuare

Cât trebuie să doarmă un bebeluș - Adevărul din studiile științifice

Somnul bebelușilor reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru părinții din întreaga lume. Industria consultanței în somn pentru copii a explodat în ultimii ani, promovând diverse programe și metode care promit nopți liniștite. Însă ce spune cu adevărat știința despre modul în care dorm bebelușii?

Mit nr. 1: Bebelușii trebuie să doarmă toată noaptea până la 6 luni

Cercetările internaționale contrazic această așteptare populară. Un studiu amplu din Norvegia, realizat pe peste 55.000 de bebeluși, a demonstrat că 70% dintre copiii de 6 luni se trezesc cel puțin o dată pe noapte, potrivit BBC. În Finlanda, cercetătorii au descoperit că bebelușii de 3-8 luni se trezesc în medie de 2-3 ori pe noapte.

Datele arată că trezirile nocturne sunt normale:

La 3 luni: media de 3 treziri/noapte

La 6 luni: 3,5 treziri/noapte

La 12 luni: 2,6 treziri/noapte

La 18-24 luni: aproximativ 1 trezire/noapte

Vestea bună: după primul an de viață, trezirile scad natural, fără intervenții speciale.

Mit nr. 2: Toate trezirile nocturne sunt normale

Deși trezirile frecvente pot fi normale pentru mulți bebeluși, uneori acestea semnalează probleme medicale care necesită atenție:

Anemia feriprivă (afectează 15% dintre copiii mici) poate cauza somn agitat

Alergiile alimentare și refluxul gastroesofagian perturbă somnul

Infecțiile urechii provoacă disconfort nocturn

Apneea obstructivă în somn afectează până la 6% dintre copii

Părinții ar trebui să consulte medicul pediatru dacă observă treziri excesive sau alte semne îngrijorătoare.

Mit nr. 3: Toți copiii au nevoie de 12 ore de somn nocturn

Programul "7-7" (19:00-07:00) a devenit standard în societățile occidentale, dar cercetările arată că necesitățile de somn variază considerabil:

Australia: media de 11 ore/noapte pentru copii 0-5 ani

Asia: 8,7-9,1 ore/noapte în Taiwan, Hong Kong, India

SUA/UK: 9,7-10,5 ore/noapte

Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă 12-16 ore total în 24 de ore pentru bebelușii de 4-12 luni, incluzând somnul de zi. Forțarea unui copil să doarmă mai mult decât are nevoie poate duce la "bătălii" la culcare și treziri matinale.

Mit nr. 4: Somnul în mișcare nu este odihnitor

Contrar credințelor populare, cercetările sugerează că mișcarea blândă îmbunătățește calitatea somnului:

Studiile EEG la adulți arată că legănarea crește timpul petrecut în somn profund

Bebelușii cu apnee în somn au prezentat cu 50% mai puține episoade obstructive când au dormit pe saltele care se legănau

În uter, fetușii dorm 90% din timp în mișcare constantă

Nu există dovezi științifice că somnul în cărucior, marsupiu sau mașină ar fi mai puțin restaurator pentru bebeluși.

Mit nr. 5: „Somnul aduce somn”

Această expresie populară nu este susținută de cercetări. Mecanismul biologic al presiunii somnului funcționează invers:

După 2 ani, copiii care dorm la prânz adorm mai greu seara

La 6 luni, o oră în plus de somn diurn aduce doar 14 minute în plus noaptea

Excesul de somn diurn poate perturba ritmul circadian natural

Concluzie: Fiecare copil are nevoile sale individuale de somn. În loc să urmeze programe rigide, părinții ar trebui să observe semnalele propriului copil și să consulte pediatrul pentru îngrijorări specifice.