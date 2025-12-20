Jake Paul a ajuns la spital după un K.O. primit de la Anthony Joshua

Celebrul youtuber devenit boxer nu a reușit să facă față experienței și forței fostului campion mondial al greilor.

Deși a rezistat primele patru runde, Jake Paul a fost pus la podea pentru prima dată în runda a cincea, iar diferența de valoare a devenit evidentă în actul următor.

În runda a șasea, Anthony Joshua l-a prins pe american în colțul ringului și i-a aplicat o lovitură decisivă, scrie Prosport.ro

Arbitrul a intervenit imediat și a oprit meciul, considerând că Paul nu mai poate continua.

Ulterior, sportivul american a ajuns la spital, unde medicii au confirmat fractura de maxilar.

„Cred că mi-am rupt maxilarul, cu siguranță este rupt. A fost o bătaie bună din partea unuia dintre cei mai buni din toate timpurile. O să mă întorc și, la un moment dat, o să câștig o centură”, a declarat Jake Paul după meci.

Anthony Joshua a apreciat rezistența adversarului său și a lansat, la final, o provocare către Tyson Fury.

„Nu am vrut să-l menajez deloc, dar el a rezistat bine. Mulțumesc publicului! Dacă Tyson Fury e serios și vrea să-și pună mâinile în mănuși în loc să vorbească pe Twitter, să vină să luptăm. Să vorbim cu pumnii”, a spus Joshua.

