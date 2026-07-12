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Jannik Sinner scrie istorie la Wimbledon! Liderul mondial își apără trofeul după o finală spectaculoasă cu Alexander Zverev

de Vali Deaconescu    |    12 Iul 2026   •   22:48
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Jannik Sinner scrie istorie la Wimbledon! Liderul mondial își apără trofeul după o finală spectaculoasă cu Alexander Zverev
Hepta/Victoria îi aduce lui Jannik Sinner al doilea titlu consecutiv la Wimbledon

Jannik Sinner și-a consolidat statutul de lider al tenisului mondial după ce a câștigat, pentru al doilea an consecutiv, turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Italianul, ocupantul locului 1 în clasamentul ATP, s-a impus duminică într-o finală spectaculoasă în fața germanului Alexander Zverev, numărul 3 mondial, scor 6-7 (7-9), 7-6 (7-2), 6-3, 6-4.

Meciul a oferit un spectacol de înalt nivel pe iarba londoneză, primul set fiind adjudecat de Zverev în tiebreak, după un duel extrem de echilibrat. Sinner a răspuns imediat și a egalat situația la seturi, dominând tiebreak-ul actului secund.

Din acel moment, liderul mondial a preluat controlul jocului. Italianul și-a impus ritmul în seturile trei și patru, demonstrând din nou constanța și maturitatea care l-au transformat în principalul reper al circuitului masculin.

Victoria îi aduce lui Jannik Sinner al doilea titlu consecutiv la Wimbledon și confirmă perioada excelentă pe care o traversează. Performanța consolidează poziția sa în fruntea clasamentului ATP. În ciuda înfrângerii, Zverev se va alătura lui Sinner în primii doi din clasamentul mondial odată cu publicarea noilor clasamente ATP luni, depășindu-l pe Carlos Alcaraz și atingând un nou record personal.

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