Adelaide 2026. Jaqueline Cristian o zdrobește pe Kasatkina 6-0! Românca face furori în Australia

Jaqueline Cristian avansează spectaculos la Adelaide: Victorie clară împotriva Dariei Kasatkina și sferturi de finală!

Jaqueline Cristian, cea mai bună jucătoare română de tenis, a obținut o victorie impresionantă în optimile turneului WTA 500 de la Adelaide, Australia, dotat cu premii de 1.206.446 dolari. Românca de 27 de ani, venită din calificări și clasată pe locul 37 WTA, a învins-o pe australianca de origine rusă Daria Kasatkina (locul 48 WTA) cu scorul de 6-4, 6-0, după o oră și 31 de minute de joc.

Cristian a dominat meciul, profitând de cele nouă duble greșeli ale adversarei. Kasatkina conducea cu 3-0 în confruntările directe anterioare – victorii în 2022 la Doha (2-6, 2-2 abandon Cristian), 2024 la Charleston (6-7(4/7), 6-2, 6-3) și US Open (6-2, 6-4). De data aceasta, Jaqueline a răsturnat istoria, asigurându-și 33.470 dolari și 133 puncte WTA.

În fața publicului australian, unde Kasatkina – fostă semifinalistă la Roland Garros și dublă finalistă la Adelaide – beneficiază de susținere masivă, Cristian a fost impulsionată de compatrioții din tribune. „Mulțumesc din suflet, v-am auzit tot meciul”, le-a transmis românca în română, după flash-interviul în engleză.

„Mă bucur foarte mult că sunt aici, am venit să joc aici din calificări și mă simt în formă. Mă simt grozav să juc în fața voastră, vă mulțumesc pentru susținere și pentru faptul că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că v-am învins o conațională. Mă concentrez în special pe jocul meu, asta contează. Bucuria de a juca, munca pe care am făcut-o alături de echipa mea, totul s-a legat aici și mă bucur că mă aflu într-o asemenea poziție la Adelaide.”

„Am vrut să mergem la plajă zilele trecute, dar m-am simțit obosită. Totul se simte excelent în Australia.”

Formă de vis în Australia: Sferturi cu Kimberly Birrell și țintă top 30 WTA

La Adelaide, Jaqueline Cristian strălucește în cea mai bună formă a carierei sale la startul lui 2026. A trecut deja de Ekaterina Alexandrova, a patra favorită, și acum de Kasatkina, ajungând pentru a treia oară în sferturi la un WTA 500 în Australia. Urmează Kimberly Birrell (locul 107 WTA), care a beneficiat de abandonul Marketei Vondrousova. Cele două s-au mai întâlnit de două ori, împărțind victoriile: Birrell la Hobart 2024, Cristian categoric la Roland Garros (6-0, 6-1), potrivit Eurosport.

Dacă avansează, o așteaptă semifinala cu Mboko sau Keys. Cu punctele deja câștigate, Cristian va urca în top 35 WTA săptămâna viitoare, cu șanse la top 30 dacă continuă seria. „Era corect să ne întrebăm”, titrează site-ul WTA după prestația sa magică, subliniind misiunea sa la antipozi pentru un Australian Open promițător.