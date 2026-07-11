Linda Noskova scrie istorie la Wimbledon 2026. Prima victorie de Grand Slam după o finală spectaculoasă cu Karolina Muchova

Victoria reprezintă un moment definitoriu pentru sportiva în vârstă de 21 de ani, care a disputat pentru prima dată o finală de Mare Șlem și a demonstrat că poate face față presiunii celui mai prestigios turneu pe iarbă din lume.

Linda Noskova confirmă ascensiunea spectaculoasă din tenisul mondial

Considerată de mai mulți ani una dintre cele mai promițătoare jucătoare ale noii generații, Linda Noskova și-a confirmat statutul la Wimbledon printr-un parcurs impresionant. Evoluțiile solide din ultimele luni au culminat cu triumful de la Londra, acolo unde și-a trecut în palmares primul trofeu major.

În finală, Noskova a controlat primul set, adjudecat cu 6-2, profitând de un joc agresiv și de numeroasele erori ale adversarei. Karolina Muchova a revenit în setul secund, pe care l-a câștigat cu 7-5, reușind să prelungească disputa și să readucă echilibrul pe tabela de marcaj.

Setul decisiv a fost însă dominat de tânăra jucătoare cehă, care a gestionat excelent momentele importante și a închis partida cu 6-3, după aproape două ore de joc.

O nouă campioană pentru Cehia la All England Club

Succesul obținut de Linda Noskova confirmă tradiția impresionantă a tenisului feminin ceh la Wimbledon. Ea devine a treia reprezentantă a Cehiei care cucerește trofeul londonez în ultimii patru ani, după Marketa Vondrousova, campioană în 2023, și Barbora Krejcikova, învingătoare în ediția din 2024.

Rezultatul demonstrează încă o dată forța școlii de tenis din Cehia, țară care continuă să producă jucătoare capabile să lupte pentru cele mai importante trofee din circuitul WTA.

Cea mai bună clasare din carieră pentru Linda Noskova

Odată cu victoria de la Wimbledon, Linda Noskova va urca pe locul 7 în clasamentul mondial WTA, cea mai bună poziție din cariera sa.

La doar 21 de ani, sportiva intră astfel în elita tenisului mondial și își consolidează statutul de candidată la marile trofee din sezonul următor. Performanța de la Londra îi oferă nu doar primul titlu de Grand Slam, ci și un important avantaj de încredere înaintea turneelor pe suprafață dură din America de Nord și a ultimului Grand Slam al sezonului.

De cealaltă parte, Karolina Muchova ratează din nou șansa de a cuceri primul său trofeu major. După finala pierdută la Roland Garros în 2023, jucătoarea în vârstă de 29 de ani suferă un nou eșec într-un ultim act de Grand Slam, de această dată chiar în fața unei compatrioate.

Wimbledon își pregătește și finala masculină

După încheierea competiției feminine, atenția fanilor tenisului se mută asupra finalei masculine de la Wimbledon, programată duminică.

Liderul mondial Jannik Sinner, deținătorul trofeului, va încerca să-și apere titlul în fața germanului Alexander Zverev, într-un duel care se anunță unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. Confruntarea va decide campionul ediției 2026 și va încheia două săptămâni spectaculoase pe iarba de la All England Club.

Agerpres