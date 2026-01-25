Lucian Bute vrea să deschidă o sală de box care să-i poarte numele

Cariera sportivă a lui Lucian Bute, multiplu campion mondial la box profesionist, a durat 22 de ani. De la momentul în care a făcut primii pași în box în comuna lui natală, Pechea, din județul Galați, îndrumat de antrenorul Felix Păun și până la momentul retragerii, cariera lui a fost asemenea unei scări care se înălța de la o zi la alta. Firesc, după ce a agățat mănușile în cui, au început să apară și întrebările, de genul: pe când o academie de box, Lucian Bute? Răspunsul foarte direct vine chiar acum.

„Faptul că nu am deschis încă o sală sau o academie de de box cu numele meu e pentru că am ținut să fiu aproape de familie, de copii. Cum ei erau foarte mici, m-am dedicat - alături de soția mea - creșterii lor. Pentru a deschide o sală de box trebuie să petreci cam toată ziua acolo. Știți cum se spune: tu deschizi primul ușa, tu o închizi ultimul. Totuși, nu am renunțat la ideea de a-mi deschide o astfel de sală. Cred că este doar o chestiune de timp ca acest lucru să se întâmple. Când voi deschide o sală de box, voi fi prezent tot timpul acolo pentru că iubitorii boxului vor dori să mă vadă pe mine, să se antreneze cu mine”, a explicat Bute.

Ideea de a continua în lumea boxului ca antrenor nu i-a surâs deloc fostului mare pugilist.

„Din punctul meu de vedere nu este îndeajuns să fii fost mare sportiv pentru a putea deveni un bun antrenor. E nevoie de mult mai mult. Cred că trebuie să dai dovadă de multă răbdare, de timp, să fii un foarte bun pedagog. Am dat doar câteva exemple fără de care nu ai cum să reușești în lumea antrenoratului. Asta este o chestiune valabilă nu doar în box”, a mai explicat Bute.

De-a lungul celor 22 de ani de activitate pugilistică, Lucian a strâns numeroase lucruri, echipamente pe care le-a folosit în acești ani, pe care și-ar dori să le expună într un muzeu.

„În primul rând, aș expune în acest mini-muzeu centurile pe care le-am cucerit. Sunt peste zece la număr. Ar putea reprezenta principala atracție pentru cei care vor veni la sala mea. Apoi, echipamentele, ghetele, badajele, mănușile. Am în gând și un astfel de mini muzeu”, a adăugat el.