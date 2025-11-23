Verstappen câștigă la Las Vegas, Norris termină pe locul al doilea și își mărește avantajul

Piastri a terminat pe locul al patrulea după ce Kimi Antonelli, de la Mercedes, care era în fața australianului la steagul în carouri, a primit o penalizare de cinci secunde pentru că a plecat înainte de start, scrie Reuters.

Cu două Grand Prix-uri și un sprint în față, în valoare de maximum 58 de puncte, Norris are 408 puncte, față de 378 ale lui Piastri, iar quadruplul campion mondial Verstappen este încă în cursă, matematic, cu 366 de puncte.

Norris a terminat la 20,741 secunde în urmă, dar își poate asigura primul titlu în Qatar weekendul viitor, McLaren câștigând deja coroana constructorilor pentru al doilea an consecutiv.

„Mașina a funcționat destul de bine, mult mai pe placul meu”, a spus Verstappen.

A fost a 69-a victorie din cariera lui Verstappen și a șasea din acest sezon, precum și a 125-a podium și a opta consecutivă în cel de-al 150-lea Grand Prix al parteneriatului dintre Red Bull și Honda.

Norris a pierdut conducerea în fața lui Verstappen la start, coborând pe locul trei când a ieșit larg în primul viraj și a deschis ușa pentru pilotul olandez și Russell. El a recâștigat locul doi de la Russell în turul 34 din 50, dar apoi a trebuit să gestioneze combustibilul până la final.

„L-am lăsat pe Max să câștige”, a glumit el. „L-am lăsat să plece, să aibă o cursă frumoasă. Nu, am frânat prea târziu”, a adăugat el, cu un cuvânt de ocară în transmisiunea live de la televizor, care ar putea să-l pună pe britanic în dificultate cu FIA. „Nu a fost cea mai bună performanță a mea, dar când un pilot câștigă cu 20 de secunde, înseamnă că a făcut o treabă mai bună și că ei sunt puțin mai rapizi”.

Antonelli a terminat pe locul cinci, Charles Leclerc de la Ferrari pe locul șase, iar Carlos Sainz de la Williams pe locul șapte. Isack Hadjar a terminat pe locul opt pentru Racing Bulls, iar Nico Hulkenberg de la Sauber și Lewis Hamilton de la Ferrari au completat topul 10.

Piastri a coborât de pe locul cinci pe locul șapte în primul tur, după ce a intrat în contact cu Liam Lawson de la Racing Bulls, care a căzut pe ultimul loc cu mașina grav avariată.

(sursa: Mediafax)