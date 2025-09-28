Mondialele de volei masculin, 2025. Italia câștigă al doilea titlu consecutiv

Azzurri, antrenați de Ferdinando De Giorgi, au reușit să repete performanța din 2022, câștigând al cincilea titlu mondial din istoria țării, după cele din 1990, 1994, 1998 și 2022.

Doar Uniunea Sovietică are mai multe titluri mondiale la volei masculin, cu șase trofee.

Echipa italiană a reușit această performanță fără unul dintre jucătorii de bază, Daniele Lavia, exclus din lot din cauza unei accidentări grave la mână. În finală, Italia a fost condusă de Simone Giannelli la distribuție și Yuri Romanò ca jucător opus.

Mattia Bottolo a fost vedeta finalei, marcând cinci ași doar în setul patru și dominând cu serviciile sale. Alessandro Michieletto și Roberto Russo au completat o prestație de echipă remarcabilă în fața unei echipe bulgare antrenate de fostul selecționer italian Gianlorenzo Blengini.

Pe parcursul turneului, Italia a învins Algeria, Ucraina, Argentina, Belgia și Polonia în semifinală. De Giorgi devine al doilea antrenor din istorie care câștigă două Campionate Mondiale consecutive cu echipa națională masculină.

Polonia a cucerit bronzul după victoria asupra Republicii Cehe. Succesul vine după ce echipa feminină de volei a Italiei a câștigat și ea titlul mondial în septembrie în Thailanda.