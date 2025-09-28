MotoGP. Pilotul spaniol Marc Márquez a obținut al 7-lea titlu mondial

„Nu a fost necesar să câștig cursa pentru a deveni campion, locul al doilea a fost suficient”, a declarat Márquez, care și-a asigurat titlul în fața fratelui său, Alex Márquez (Ducati Gresini), singurul său rival direct, care a terminat pe locul 6.

Cursa a fost câștigată de Francesco Bagnaia, care a înregistrat astfel al doilea succes al sezonului, după victoria de la Austin din martie. Joan Mir a urcat pe a treia treaptă a podiumului, marcând prima sa clasare în primele trei locuri din 2021.

Marc Márquez își consolidează astfel statutul de legendă a MotoGP, obținând cel de-al șaptelea titlu și egalând astfel performanța lui Valentino Rossi.