Jurnalul.ro Sport Sporturi Naomi Osaka s-a calificat în turul trei al US Open

Naomi Osaka s-a calificat în turul trei al US Open

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   22:47
Naomi Osaka s-a calificat în turul trei al US Open
Sursa foto: Hepta/Naomi Osaka

Japoneza Naomi Osaka s-a calificat în turul trei al US Open după ce a învins-o pe americanca Hailey Baptiste cu 6-3, 6-1, într-un meci care a durat 70 de minute.

Fost numărul 1 mondial și de două ori campioană la US Open, Osaka a dominat partida împotriva adversarei clasate pe locul 47 WTA.

Aceasta reprezintă cea mai bună performanță a japonezei la un turneu de Grand Slam de la câștigarea ultimului dintre cele patru titluri majore la Australian Open, acum patru ani, potrivit AFP.

Osaka, cap de serie numărul 23, va evolua sâmbătă pentru un loc în optimile de finală împotriva câștigătoarei dintre australianca Daria Kasatkina (cap de serie 15) și rusoaica Kamilla Rakhimova.

(sursa: Mediafax)

