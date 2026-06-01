4 reguli simple pentru un intestin sănătos. Cum îți poți îmbunătăți digestia fără schimbări radicale

Specialiștii în nutriție și sănătate digestivă susțin că microbiota intestinală – bacteriile benefice din intestin – are o legătură directă cu funcționarea organismului.

Potrivit cercetătorilor, dezechilibrele la nivelul microbiomului pot contribui la apariția unor probleme, precum balonarea, oboseala, inflamațiile, tulburările digestive sau dificultățile de concentrare. Experții recomandă câteva reguli simple care pot ajuta la menținerea unui intestin sănătos.

1. Fibre

Prima recomandare vizează alimentația variată și bogată în fibre. Nutriționiștii spun că alimentele pe bază de plante, cerealele integrale, leguminoasele, fructele și legumele contribuie la hrănirea bacteriilor benefice din intestin. Ovăzul, fasolea, sparanghelul, migdalele sau fructele bogate în antioxidanți sunt considerate printre cele mai utile pentru echilibrul microbiotei.

2. Alimente crude

De asemenea, specialiștii recomandă includerea alimentelor crude sau preparate la temperaturi scăzute. Fructele și legumele proaspete păstrează nutrienți și fibre importante pentru sănătatea digestivă. În această categorie sunt recomandate smoothie-urile, sucurile naturale, semințele și nucile consumate moderat.

3. Alimente fermentate

Un alt element important îl reprezintă probioticele naturale. Alimentele fermentate, precum iaurtul, chefirul, murăturile sau kimchi-ul sunt considerate benefice pentru refacerea florei intestinale și susținerea digestiei. Specialiștii atrag însă atenția că suplimentele cu probiotice ar trebui administrate la recomandarea unui medic sau specialist.

4. Stilul de viață

Pe lângă alimentație, stilul de viață are un rol esențial în sănătatea intestinului. Somnul suficient, reducerea stresului și activitatea fizică regulată sunt asociate cu o funcționare mai bună a microbiomului intestinal.

Experții spun că anumite simptome pot indica un dezechilibru la nivelul intestinului, printre acestea numărându-se balonarea frecventă, durerile abdominale, oboseala persistentă, problemele pielii sau pofta excesivă de zahăr.

Specialiștii subliniază că schimbările mici, dar constante, în alimentație și stil de viață pot avea efecte importante asupra sănătății digestive și a stării generale a organismului, notează vogue.com.