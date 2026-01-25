Record în alpinismul urban: Un american a urcat fără echipament de protecție pe cea mai înaltă clădire din Taipei

Urcarea a durat 90 de minute, potrivit Associated Press. Honnold nu a avut frânghii pentru a se sprijini și nici vreun echipament de protecție.

Alpinistul american este cunoscut pentru ascensiunea fără frânghii pe El Capitan din Parcul Național Yosemite.

În provocarea de duminică, el a urcat în vârful Taipei 101 folosind micile proeminențe în formă de L ca puncte de sprijin. Pe alocuri, Honnold s-a cățărat pe laturile unor structuri ornamentale mari care ies în afară din turn.

Urcarea în vârful Taipei 101 fusese programată inițial pentru sâmbătă, însă condițiile meteo nefavorabile au determinat amânarea acțiunii cu 24 de ore.

Clădirea are 101 etaje, iar cea mai dificilă parte este reprezentată de cele 64 de etaje din secțiunea de mijloc – „cutii de bambus” care conferă clădirii aspectul său caracteristic. Fiecare segment are 8 etaje de urcare abruptă, înclinată, urmate de balcoane.

Urcarea pe clădirea emblematică din capitala Taiwanului a fost transmisă în direct pe Netflix. Mulțimea care urmărea de la baza clădirii urcarea acestuia a izbucnit în urale în momentul în care a ajuns în vârf, potrivit The Guardian.

Honnold nu este primul alpinist care a escaladat clădirea cu o înălțime de 508 metri. Totuși, a marcat o premieră. Este primul care a făcut acest lucru fără a folosi vreo frânghie. Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun, în 2004, atunci când Taipei 101 a fost inaugurată.

