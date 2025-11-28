România începe în forță Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025. Debut excelent pentru tricolore, cu o victorie categorică împotriva Croației

Naţionala României a pornit cu dreptul în Grupa A a Campionatului Mondial de Handbal Feminin din Germania și Olanda, după un succes convingător în faţa Croaţiei, scor 33-24, într-un meci disputat joi seara la Ahoy Arena din Rotterdam.

După o primă repriză echilibrată, încheiată cu un avantaj minim (13-12), tricolorele s-au dezlănţuit în partea a doua, dominând clar jocul și impunându-se fără emoții.

Tricolorele, recital după pauză

Sorina-Maria Grozav a fost cea mai bună marcatoare a României, cu 7 goluri, urmată de Lorena-Gabriela Ostase (5) şi Ioana-Rebeca Necula (4). Contribuții importante au venit și de la Andreea-Cristina Popa, Alisia Lorena Boiciuc și Sonia-Mariana Seraficeanu, fiecare cu câte 3 reușite.

Portarii României au fost la înălțime: Yuliya Dumanska a înregistrat 13 intervenţii (41%), iar Bianca Curmenţ a contribuit cu două parade (29%).

Evoluția Croației și contextul grupei

Pentru Croația, Tina Barisic a fost cea mai eficientă marcatoare, cu 7 goluri, însă defensiva româncelor a reușit să blocheze în mare parte atacurile adverse. Portarul Lucija Besen a strâns 9 intervenții (29%), insuficiente însă pentru a opri ofensiva tricolorelor.

În celălalt meci al grupei, Danemarca urmează să înfrunte Japonia. Primele trei echipe din fiecare grupă avansează în faza superioară, iar România este foarte aproape de calificare după acest început excelent.

Ce urmează pentru România

România va disputa următorul meci sâmbătă, de la ora 19:00, împotriva Japoniei, iar luni va întâlni Danemarca, într-un duel care poate decide liderul grupei.

Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, ajuns la ediția a XXVII-a, se desfășoară în perioada 29 noiembrie – 14 decembrie în Germania și Olanda. România este singura națiune prezentă la toate edițiile competiției, clasându-se pe locul 12 în 2023.

Agerpres