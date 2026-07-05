Sabalenka, după eliminarea de la Wimbledon: Vreau să mă îmbăt, să uit de tenis

Duminică, în urma înfrângerii sale la Wimbledon de către Naomi Osaka, Aryna Sabalenka a declarat că vrea să „se îmbete, să uite de tenis”, potrivit AFP.

„Vreau doar să merg, să mă îmbăt complet, să uit de tenis și să încerc să intru în formă mai bună”, a spus Sabalenka.

A fost prima dată când nu a reușit să ajungă în sferturile de finală la un turneu de Grand Slam de la Roland Garros.

Jucătoarea în vârstă de 28 de ani a suferit mai multe eșecuri la limită la turneele de Grand Slam. Ea nu a câștigat niciodată French Open sau Wimbledon, potrivit sursei.

Sabalenka a pus adesea eșecurile sale pe seama propriilor slăbiciuni mentale. Totuși, cu această ocazie, a insistat că Osaka merită laudele.

„Sincer, simt că nu a fost acolo astăzi. Am făcut tot posibilul. Am încercat să mă adaptez cât mai bine posibil”, a transmis Sabalenka.

„Sincer, simt că am lăsat totul baltă astăzi”, a adăugat jucătoarea.

„Eram copleșită, poate de câteva ori am devenit prea emoționată, dar încercam să rămân în control. Da, simt că uneori sunt zile de genul ăsta. Trebuie doar să spui felicitări și să pleci”, a precizat aceasta.

Într-o confruntare între două dintre cele mai puternice jucătoare din turneu, Osaka a învins-o pe Sabalenka cu scorul de 6-2, 7-6 (2).

Sabalenka o învinsese pe Osaka în toate cele trei meciuri anterioare cu Osaka din acest an. Ea a învins-o inclusiv în aceeași etapă a turneului de la Roland Garros de luna trecută.

Osaka își va continua încercarea de a câștiga primul titlu de Grand Slam de la Australian Open din 2021 împotriva Karolinei Muchova, cap de serie numărul 10 din Cehia, în primul său sfert de finală la Wimbledon, marți, potrivit sursei citate.

(sursa: Mediafax)