Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka la Australian Open. Scandal la fileu și acuzații de lipsă de fair-play. „Habar n-ai ce-i ăla fair-play, prieteno”

Sorana Cîrstea a părăsit Australian Open în turul doi, după un meci intens cu Naomi Osaka, încheiat nu doar cu o înfrângere, ci și cu un moment tensionat la fileu. Duelul de la Melbourne ar putea rămâne ultimul al româncei pe tabloul principal al turneului, în contextul retragerii anunțate la finalul sezonului.

Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka în turul doi la Australian Open. Scandal la fileu între cele două jucătoare

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA) a fost eliminată în turul doi al Australian Open, după ce a fost învinsă de Naomi Osaka (28 de ani, locul 17 WTA), scor 3-6, 6-4, 2-6, într-un meci disputat joi, la Melbourne.

Partida, care a durat exact două ore, a fost una echilibrată, dar cu momente de superioritate clară pentru jucătoarea japoneză, a 16-a favorită a competiției. Osaka a dominat la capitolul lovituri câștigătoare, 38-10, însă a comis și mai multe erori neforțate, 41 față de 23 ale româncei. Ambele jucătoare și-au creat câte opt mingi de break, însă Osaka a fructificat cinci, în timp ce Sorana doar trei.

Cîrstea a ratat un start promițător, având 2-0 și șansa de a se desprinde la 3-0 în primul set, moment care, în opinia sa, ar fi putut schimba soarta meciului. Setul secund a fost câștigat de româncă, însă decisivul a fost controlat de Osaka.

Episod tensionat la fileu: acuzații de lipsă de fair-play

La finalul meciului, între cele două jucătoare a avut loc un schimb dur de replici. La salutul de la fileu, Sorana Cîrstea a părut vizibil deranjată și i-a întins mâna rapid adversarei, moment care a provocat reacția niponei.

„Pentru ce-a fost asta?”, a întrebat Naomi Osaka.

Replica Soranei Cîrstea a venit pe un ton agresiv:

„Pentru ce-a fost asta? Pentru că habar n-ai ce-i ăla fair-play, prieteno. Joci de atâta vreme tenis și habar n-ai ce-i ăla fair-play”, i-a spus Sorana Cîrstea lui Naomi Osaka.

Românca a fost nemulțumită de faptul că Osaka nu a păstrat liniștea în timpul serviciului său, semnalând acest lucru și arbitrului de scaun, fără ca acesta să intervină.

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



???????????????? pic.twitter.com/pB1qyNoUAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Reacția lui Naomi Osaka: „Îmi pare rău că s-a supărat”

La interviul de după meci, Naomi Osaka a comentat episodul tensionat, într-o manieră ușor ironică:

„Aparent cu multe 'come on'-uri, pentru care ea a fost supărată. În fine. E o jucătoare excelentă. Cred că a fost ultimul ei Australian Open. Îmi pare rău că s-a supărat. Cred că asta a fost problema (n.r. 'come on'-urile), dar putea să-mi spună. Îmi pare rău”, a declarat Naomi Osaka.

Naomi Osaka apologizes for what she said in her on-court interview after the handshake with Sorana Cirstea, ‘I think the first couple things I said on the court were disrespectful. I don’t like disrespecting people. That’s not what I do’



Naomi: “If I’m being honest, I’ve never… pic.twitter.com/NhYVfPKLI9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2026

Sorana Cîrstea: „20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât 5 secunde”

Sorana Cîrstea a evitat să detalieze conflictul, subliniind importanța momentului din cariera sa:

„Nu vreau să discut, au fost 5 secunde de discuție, acesta a fost ultimul meu meci la Australian Open, iar eu cred că cei 20 de ani de carieră cântăresc mai mult decât acele 5 secunde de discuție pe care le-am avut cu Naomi Osaka la fileu.”, a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

Românca a analizat și meciul din punct de vedere sportiv:

„A fost un meci bun, per total, cu suișuri și coborâșuri. (…) Sincer, trebuia să câștig în două seturi. (…) În setul 3, acele opriri, cu dus la baie, chemat fizio, m-au scos din ritm. (…) Pe final, ea a jucat mult mai bine decât mine.”

Ultimul Australian Open pentru Sorana Cîrstea

Pentru Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, acesta a fost ultimul meci la Australian Open, sportiva anunțând că se va retrage din activitate la finalul sezonului 2026.

Pentru participarea în turul doi, românca va primi un premiu de 225.000 de dolari australieni (aproximativ 151.448 de dolari) și 70 de puncte WTA .