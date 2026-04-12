Sorana Cîrstea şi Shuai Zhang au câştigat trofeul în proba de dublu de la Linz

Cîrstea şi Zhang au învins duminică în finală, cu 6-3, 6-2, cuplul compus din jucătoarele cehoaicele Jesika Malečkova şi Miriam Skoch.



Sorana Cîrstea şi partenera sa, principalele favorite, au obţinut victoria după 69 de minute de joc.



Pentru acest succes, perechea româno-chineză a fost recompensată cu un cec de 53.510 euro şi 500 de puncte WTA.



Acesta este al şaptelea trofeu obţinut Sorana Cîrstea la dublu feminin în circuitul profesionist, scrie AGEPRES