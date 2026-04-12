x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Sorana Cîrstea şi Shuai Zhang au câştigat trofeul în proba de dublu de la Linz

Sorana Cîrstea şi Shuai Zhang au câştigat trofeul în proba de dublu de la Linz

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   19:33
Acesta este al şaptelea trofeu obţinut Sorana Cîrstea la dublu feminin

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang a câştigat trofeul în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Linz (Austria) dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Cîrstea şi Zhang au învins duminică în finală, cu 6-3, 6-2, cuplul compus din jucătoarele cehoaicele Jesika Malečkova şi Miriam Skoch.

Sorana Cîrstea şi partenera sa, principalele favorite, au obţinut victoria după 69 de minute de joc.

Pentru acest succes, perechea româno-chineză a fost recompensată cu un cec de 53.510 euro şi 500 de puncte WTA.

Acesta este al şaptelea trofeu obţinut Sorana Cîrstea la dublu feminin în circuitul profesionist, scrie AGEPRES 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sorana Cîrstea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri