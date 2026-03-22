Jurnalul.ro Sport Sporturi Sorana Cîrstea zdrobește un alt cap de serie la Miami WTA 1000 și se califică în optimi

de Redacția Jurnalul    |    22 Mar 2026   •   09:00
Sursa foto: Hepta

Sorana Cîrstea (35 WTA) câștigă 6-3 6-2 cu Elise Mertens (cap 21) la Miami WTA 1000 și avansează în optimi. Ruse învinsă 6-3 6-0 de Keys.

Victorie spectaculoasă pentru România la Miami! Sorana Cîrstea (35 ani, 35 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 (9,4 mil. dolari), zdrobind-o pe Elise Mertens (cap de serie 21, 19 WTA) cu 6-3, 6-2 în 1h18min.

Românca s-a impus în toate cele patru partide directe cu Mertens (30 ani, 19 WTA). În 2016, a învins-o pe 6-3, 6-0 în turul al treilea al calificărilor la Roland Garros, în 2018 a câștigat cu 7-5, 6-4, în turul al doilea la Doha, iar în 2021 s-a impus cu 6-1, 7-6 (7/3), în finala de la Istanbul.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi o americancă, învingătoarea dintre Alycia Parks și Coco Gauff.

Ruse eliminată rapid de Keys

Într-un meci din turul secund, Gabriela Ruse (28 ani, 73 WTA) a fost învinsă de americanca Madison Keys (31 ani, 18 WTA), a 15-a favorită, cu 6-3, 6-0, după 67 de minute.

Keys conduce acum cu 3-0 în meciurile directe cu Ruse, pe care a învins-o anul trecut în turul al doilea la Australian Open, în drumul său către trofeu, cu 7-6 (7/1), 2-6, 7-5, și tot în 2025, în primul tur la Wimbledon, cu 6-7 (4/7), 7-5, 7-5.

Ruse s-a ales cu un cec de 36.110 dolari și 35 de puncte WTA.

 

AGERPRES

 

Subiecte în articol: miami open sorana cîrstea ELISE MERTENS gabriela ruse
