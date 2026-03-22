Sorana Cîrstea zdrobește un alt cap de serie la Miami WTA 1000 și se califică în optimi

Sorana Cîrstea se califică în optimi WTA Miami 2026 după victoria cu Elise Mertens 6-3 6-2

Victorie spectaculoasă pentru România la Miami! Sorana Cîrstea (35 ani, 35 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 1000 (9,4 mil. dolari), zdrobind-o pe Elise Mertens (cap de serie 21, 19 WTA) cu 6-3, 6-2 în 1h18min.

Românca s-a impus în toate cele patru partide directe cu Mertens (30 ani, 19 WTA). În 2016, a învins-o pe 6-3, 6-0 în turul al treilea al calificărilor la Roland Garros, în 2018 a câștigat cu 7-5, 6-4, în turul al doilea la Doha, iar în 2021 s-a impus cu 6-1, 7-6 (7/3), în finala de la Istanbul.

Cîrstea și-a asigurat un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi o americancă, învingătoarea dintre Alycia Parks și Coco Gauff.

Ruse eliminată rapid de Keys

Într-un meci din turul secund, Gabriela Ruse (28 ani, 73 WTA) a fost învinsă de americanca Madison Keys (31 ani, 18 WTA), a 15-a favorită, cu 6-3, 6-0, după 67 de minute.



Keys conduce acum cu 3-0 în meciurile directe cu Ruse, pe care a învins-o anul trecut în turul al doilea la Australian Open, în drumul său către trofeu, cu 7-6 (7/1), 2-6, 7-5, și tot în 2025, în primul tur la Wimbledon, cu 6-7 (4/7), 7-5, 7-5.



Ruse s-a ales cu un cec de 36.110 dolari și 35 de puncte WTA.

