x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Sporturi Tenis de masă. Eduard Ionescu s-a calificat pe tabloul principal la China Smash

Tenis de masă. Eduard Ionescu s-a calificat pe tabloul principal la China Smash

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   17:34
Tenis de masă. Eduard Ionescu s-a calificat pe tabloul principal la China Smash
Sursa foto: Hepta

Jucătorul român Eduard Ionescu (locul 74 mondial) a obținut sâmbătă calificarea pe tabloul principal la China Smash 2025, după ce a trecut într-un meci dramatic de portughezul Tiago Apolonia (locul 106 mondial), în turul al treilea al calificărilor.

Ionescu și-a impus jocul din start, câștigând primul set categoric cu 11-2, iar al doilea set a fost adjudecat cu 12-10.

Portughezul a revenit și a câștigat următoarele două seturi, 7-11 și 6-11, ducând meciul în decisiv.

Sub presiune, românul și-a păstrat concentrarea și a câștigat setul final cu 11-9, stabilind scorul 3-2 și asigurându-și un loc printre primii 64 de jucători ai probei de simplu.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: eduard ionescu tenis masa
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri