Tenis de masă. Eduard Ionescu s-a calificat pe tabloul principal la China Smash

Ionescu și-a impus jocul din start, câștigând primul set categoric cu 11-2, iar al doilea set a fost adjudecat cu 12-10.

Portughezul a revenit și a câștigat următoarele două seturi, 7-11 și 6-11, ducând meciul în decisiv.

Sub presiune, românul și-a păstrat concentrarea și a câștigat setul final cu 11-9, stabilind scorul 3-2 și asigurându-și un loc printre primii 64 de jucători ai probei de simplu.