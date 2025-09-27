Tenis de masă. Eduard Ionescu s-a calificat pe tabloul principal la China Smash

O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei
Ionescu și-a impus jocul din start, câștigând primul set categoric cu 11-2, iar al doilea set a fost adjudecat cu 12-10.
Portughezul a revenit și a câștigat următoarele două seturi, 7-11 și 6-11, ducând meciul în decisiv.
Sub presiune, românul și-a păstrat concentrarea și a câștigat setul final cu 11-9, stabilind scorul 3-2 și asigurându-și un loc printre primii 64 de jucători ai probei de simplu.
Citește pe Antena3.ro