Swiatek şi Gauff, marile favorite ale turneului WTA 1000 de la Beijing

Openul Chinei, penultimul turneu WTA 1000 din acest sezon, se dispută între 24 septembrie şi 5 octombrie la Centrul Naţional de Tenis al capitalei chineze cu un tablou principal de 96 de jucătoare, cu premii de aproape 9 milioane de dolari, din care peste un milion va fi destinat campioanei. Coco Gauff este învingătoarea din 2024.



În absenţa Arinei Sabalenka şi a americancei Madison Keys, Swiatek va fi cap de serie 1 şi va încerca să obţină un nou succes după cel din 2023. Gauff, învingătoarea de anul trecut în finala cu Karolina Muchova, speră însă să-şi apere cu succes titlul de la Beijing.



Printre favorite se numără alte campioane de Grand Slam precum Naaomi Osaka, Jelena Ostapennko, Emma Răducanu, Bianca Andreescu, Barbora Krejcikova, dar şi jucătoare în mare formă ca Elena Rîbakina, Jessica Pegula sau Mirra Andreeva.



Gazdele îşi pun speranţele în chinezoaica Qinwen Zheng (9 WTA), campioana olimpică de la Paris, care revine în circuit după o accidentare la cotul drept şi care va fi a şaptea favorită la Beijing.



Openul Chinei se prefigurează a fi o etapă cheie în cursa spre Turneul Campioanelor de la Riad, care va reuni în noiembrie cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.



Cu Sabalenka şi Swiatek deja calificate, mai multe dintre jucătoarele de top sosesc la Beijing în căutarea punctelor finale pentru a-şi asigura locul la Riad.



În 2024, Gauff a devenit a doua jucătoare americană care a câştigat titlul la Beijing după Serena Williams, în timp ce la categoria masculină, campionul a fost spaniolul Carlos Alcaraz, care l-a învins pe italianul Jannik Sinner în finală.



Sinner, campionul din 2023 şi actualul 2 ATP, va fi principalul favorit pentru acest turneu ATP 500, care începe joia aceasta, alături de jucători precum Alexander Zverev, Daniil Medvedev şi Andrei Rublev.



