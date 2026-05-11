Ultimatum în tenis: Sabalenka amenință cu boicotul turneelor de Mare Șlem

'Noi facem spectacolul. Fără noi, nu ar exista turnee, fără noi, nu ar exista divertisment, cred că merităm să fim plătite mai bine', a declarat Sabalenka într-o conferință de presă la turneul WTA 1.000 de la Roma.



'La un moment dat, va trebui să boicotăm dacă aceasta este singura soluție pentru a ne apăra drepturile', a continuat belarusa. 'Dacă va trebui să recurgem la un boicot, cred că noi, jucătoarele, ne putem uni, pentru că unele lucruri la turneele de Mare Șlem sunt cu adevărat nedrepte față de noi', a adăugat ea.



În aprilie 2025, principalii jucători din circuitele ATP și WTA au semnat împreună o scrisoare către organizatorii celor patru turnee de Mare Șlem (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) în care au solicitat o mai bună distribuire a veniturilor, cerând ca ponderea alocată jucătorilor să fie mărită la 22%.



Luni, mai mulți jucători, inclusiv Sabalenka și liderul circuitului masculin, Jannik Sinner, au deplâns faptul că, deși organizatorii de la Roland Garros au mărit premiile totale pentru ediția din 2026 (+9,5%, până la 61,7 milioane de euro), 'ponderea câștigurilor plătite jucătorilor va rămâne probabil sub 15%, foarte departe de procentul de 22% solicitat'.



Întrebată despre acest subiect înainte de intrarea sa în competiție la Roma, jucătoarea poloneză Iga Swiatek a spus că 'boicotarea turneelor ar fi totuși o soluție oarecum extremă'.



'Cel mai important lucru este să comunicăm și să discutăm cu organizatorii, să negociem. Sperăm că, înainte de Roland Garros, va exista posibilitatea de a avea o întâlnire de acest tip', a spus numărul 3 mondial.

