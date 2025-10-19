Locatarii din Rahova afectaţi de explozie beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel

Direcţia de Asistenţă Socială le va oferi ajutor locatarilor din scara afectată direct de explozia de vineri prin decontarea chiriei pentru apartamente închiriate, sprijin prin ONG-uri pentru găsirea de chirii şi apartamente puse la dispoziţie de Municipalitate, a anunţat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.



"Am discutat în această seară, alături de primarul general interimar al Capitalei, cu locatarii scării afectate de explozie. Le mulţumesc încă o dată pentru deschiderea şi răbdarea de care dau dovadă şi îi asigurăm de întregul nostru sprijin pentru a depăşi această perioadă dificilă", a scris Andrei Nistor, pe Facebook, în contextul in care sâmbătă a avut loc şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.



El a punctat că, după finalizarea anchetei, se va analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranţă în locuinţele lor.



Andrei Nistor a spus că Primăria Municipiului Bucureşti va asigura punerea în siguranţă a clădirii, iar în funcţie de expertiza privind integritatea imobilului, vor fi analizate variantele de consolidare.



El a adăugat că Administraţia Străzilor Bucureşti va ridica şi transporta maşinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking Bucureşti şi sub coordonarea Poliţiei şi că acestea vor fi depozitate temporar în spaţiile Societăţii de Transport Bucureşti, până la finalizarea procedurilor legale.

Sursa: AGERPRES