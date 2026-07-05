La doar 17 ani, un elev român este premiat de MIT și Harvard. Dezvoltă materiale inteligente împotriva poluării

Rezultatul se reflectă într-un palmares științific greu de egalat la vârsta lui, dar și într-o selecție care îl plasează printre cei „100 de tineri pentru dezvoltarea României” - campanie derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Deși are preocupări interdisciplinare, chimia aplicată ocupă locul central în activitatea sa, iar obiectivul este unul ambițios: dezvoltarea unor materiale inteligente capabile să identifice și să neutralizeze substanțele nocive care afectează atât organismul uman, cât și ecosistemele. Pentru Teodor, laboratorul nu e un exercițiu academic, ci un teren de luptă pentru un viitor mai curat. Această filozofie s-a materializat deja într-un proiect concret: lucrarea „Sinteza și utilizarea Metal Organic Frameworks 5 (MOF-5)”, cu care Teodor a obținut Premiul III la Concursul Național ROSEF 2025. Proiectul explorează modul în care aceste structuri nanoporoase pot funcționa ca filtre selective, capabile să capteze poluanții din mediu și, pe termen mai lung, să contribuie la eliminarea toxinelor din organismul uman. E genul de cercetare care, deschide perspective importante în domeniul protecției sănătății și al mediului.

Suita de rezultate obținute cu proiectul MOF-5 a continuat în forță după lansarea lui la ROSEF, aducându-i lui Teodor Premiul II la HSSP (High School Science Projects) ed. XIV (la Iași), Medalia de Bronz la ISPC (International Science Project Competition), Silver Award la AYSIC și calificarea în finala IRPrO (International Research Project Olympiad) și la International Innovation and Research Competition. În paralel, excelența sa în domeniul chimiei pure a fost reconfirmată prin diplome de prestigiu obținute la competițiile de profil, unde a fost distins cu Silver Honour la IChC (International Chemistry Competition) 2026 și Silver Award la ISChO (International Student Chemistry Olympiad) 2026.

Rezultatele sale au fost recunoscute de MIT și Harvard: în cadrul prestigioasei competiții MIT EWB Science & Engineering Competition 2026, organizată sub egida Massachusetts Institute of Technology și Harvard, Teodor a devenit campion alături de echipa sa și a obținut, în același timp, Locul al II-lea la nivel național și Locul al III-lea în regiunea Europe, Russia & Central Asia la clasamentul individual. Performanțele sale continuă și în alte competiții internaționale de prestigiu: a devenit Campion Regional la The Harvard Crimson Global Quiz Bowl 2025, la secțiunea Chimie, iar palmaresul său include Silver Award la Avogadro Chemistry Olympiad (ACHO) 2025, desfășurată în Bali, Silver Award la International STEM Olympiad 2026, precum și Silver Award la LICHO 2024. Aceste distincții conturează imaginea unui tânăr care performează constant, an de an, la cel mai înalt nivel mondial.

Rigoarea analitică pe care Teodor o aplică în laborator o regăsește și atunci când privește spre cer. La Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, susținută prin Societatea Științifică „Cygnus”, a obținut rezultate remarcabile, demonstrând că aceleași legi ale materiei care guvernează o reacție chimică guvernează și mișcarea aștrilor.

Iar când nu e nici în laborator, nici cu ochii la telescop, Teodor se așază la pian. Studiul muzical, încununat cu Premiul I la Concursul Național „Allegretto”, nu e doar un hobby de relaxare pentru el, ci o sursă de disciplină și claritate mentală - exact ingredientele de care are nevoie un cercetător pentru a gândi limpede în fața unei probleme complexe.

Visul lui Teodor Moscalu este clar conturat: să devină cercetător în chimia avansată și să-și dedice cariera dezvoltării unor materiale inteligente, capabile să „repare” impactul chimic asupra sănătății și naturii. Nu e o ambiție abstractă, ci o continuare firească a tot ce a construit deja, de la MOF-5 până la olimpiadele internaționale câștigate.

Despre implicarea sa în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", Teodor spune: „Sunt convins că viitorul României depinde de tineri care posedă nu doar cunoștințe, ci și capacitatea de a lucra în echipe performante pentru a genera soluții de impact global. Prin înscrierea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, îmi propun să demonstrez că pasiunea pentru știință și spiritul de colaborare sunt pilonii pe care putem construi o societate durabilă și inovatoare.”

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului un nou exemplu de excelență românească. Povestea lui Teodor demonstrează că investiția în educație și cercetare poate forma generația care va transforma provocările globale în soluții cu impact pentru întreaga societate.