Proiect controversat: alocația copiilor tăiată la 100 de lei, dar elevii disciplinați pot primi mai mult

Alocația copiilor ar putea scădea la 100 de lei. UDMR propune o „bursă de prezență” de până la 350 lei pentru elevii care merg la școală

Un proiect legislativ depus la Senat de parlamentari UDMR propune schimbări majore în sistemul de sprijin financiar pentru copii. Alocația ar putea fi redusă semnificativ, însă elevii care frecventează cursurile și au comportament exemplar ar putea primi mai mulți bani printr-o nouă „bursă de prezență”.

Schimbare radicală în sistemul de alocații pentru copii

Un nou proiect legislativ propune reducerea alocației de stat pentru copii de la 292 de lei la doar 100 de lei, începând cu anul școlar 2027-2028. Inițiativa, depusă la Senat de parlamentari UDMR, vizează modificarea modului în care sunt acordate beneficiile sociale, punând accent pe participarea la educație.

Diferența de bani rezultată din această reducere nu dispare, ci ar urma să fie redirecționată către o formă nouă de sprijin: bursa de prezență. Aceasta ar fi acordată copiilor care merg constant la școală sau la grădiniță și respectă criteriile de disciplină.

Bursa de prezență ar putea ajunge la 350 de lei

Potrivit proiectului, copiii care îndeplinesc condițiile ar putea primi o bursă de aproximativ 250 de lei, la care s-ar putea adăuga încă 50 de lei. Astfel, suma totală ar putea ajunge la 350 de lei lunar pentru elevii care frecventează cursurile.

În cazul copiilor de grădiniță, sprijinul financiar ar putea fi chiar mai mare, atingând în anumite situații aproximativ 500 de lei. Totuși, acordarea acestor bani va depinde de prezență și de respectarea unor reguli privind absențele.

Condiții stricte pentru acordarea bursei

Noua bursă de prezență nu va fi acordată automat. Elevii trebuie să participe la cursuri și să aibă media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”. Pentru copiii de grădiniță, ar putea fi acceptate absențe motivate de până la cinci zile pe lună fără pierderea dreptului la bursă.

În schimb, alocația de bază, chiar dacă redusă la 100 de lei, va continua să fie acordată tuturor copiilor, indiferent dacă merg sau nu la școală.

Scopul: reducerea abandonului școlar

Inițiatorii susțin că măsura are rolul de a combate abandonul școlar, una dintre marile probleme ale României. Țara noastră se află printre statele europene cu cele mai ridicate rate ale părăsirii timpurii a școlii.

„Prin instituirea bursei de prezență se urmărește, așadar, trecerea de la un mecanism exclusiv pasiv de sprijin financiar la unul care încurajează activ implicarea în educație, fără a elimina caracterul de protecție socială al alocației de stat”, se arată în expunerea de motive.

Totodată, inițiatorii reamintesc că un sistem similar a existat înainte de 2006. „A mai fost acest sistem și a funcționat”, a declarat Szabo Odon, scrie Edupedu.ro.