Ce opțiuni au elevii care nu au promovat examenul de Bac în 2026

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 au adus atât motive de bucurie pentru zeci de mii de absolvenți, cât și dezamăgire pentru cei care nu au reușit să promoveze. Chiar dacă diploma de Bacalaureat este necesară pentru admiterea la majoritatea facultăților și deschide numeroase oportunități profesionale, nepromovarea examenului nu înseamnă sfârșitul parcursului educațional.

Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din numărul celor 126.169 de candidați prezenți.

Pentru promoția curentă, rata de reușită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31.7%.

Legislația în vigoare permite susținerea examenului de un număr nelimitat de ori, iar între timp există și alte opțiuni pentru dezvoltarea profesională sau continuarea studiilor.

Când începe înscrierea pentru sesiunea din toamnă

Elevii care nu au promovat examenul în sesiunea de vară se pot înscrie la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026, organizată de Ministerul Educației. Calendarul oficial este publicat anual înaintea examenului, iar înscrierile au loc, de regulă, la scurt timp după afișarea rezultatelor finale și soluționarea contestațiilor.

Candidații care au fost declarați respinși nu trebuie să reia întreg examenul dacă au promovat unele probe. Ei vor susține doar disciplinele la care nu au obținut nota minimă necesară.

Pentru promovarea examenului este obligatoriu ca fiecare probă scrisă să fie notată cu minimum 5, iar media finală să fie de cel puțin 6. În situația în care una dintre probe este sub nota 5, examenul este considerat nepromovat, chiar dacă media generală depășește pragul de promovare.

Dacă nici sesiunea din toamnă nu este promovată, examenul poate fi susținut și în anii următori, fără limită de încercări. Totuși, după două sesiuni consecutive gratuite, candidații trebuie să achite taxa stabilită anual pentru înscriere.

O situație aparte este cea a candidaților eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia pierd dreptul de a participa la toate probele rămase din sesiunea respectivă și sunt excluși automat din următoarele două sesiuni de Bacalaureat, ceea ce poate întârzia cu cel puțin un an obținerea diplomei.

Există facultate unde te poți înscrie fără BAC?

În România, diploma de Bacalaureat este condiția principală pentru admiterea la programele de licență din universitățile acreditate. Din acest motiv, un candidat care nu a promovat examenul nu poate deveni student la facultate în ciclul de licență.

Există însă alternative pentru cei care doresc să își continue pregătirea până la promovarea examenului. Unele școli postliceale organizează admitere fără diploma de Bacalaureat, iar cursanții pot obține o calificare profesională într-un domeniu căutat pe piața muncii.

În paralel, absolvenții pot continua pregătirea pentru următoarea sesiune a examenului, fără a pierde un an complet din dezvoltarea lor profesională. După promovarea Bacalaureatului, aceștia se pot înscrie ulterior la facultate, în condițiile stabilite de fiecare universitate.

Ce meserii poți avea dacă nu ai diploma de bacalaureat

Lipsa diplomei de Bacalaureat nu înseamnă că accesul pe piața muncii este imposibil. Există numeroase ocupații pentru care angajatorii solicită doar absolvirea liceului sau o calificare profesională.

Printre cele mai accesibile variante se numără calificările în domenii precum electrician, instalator, bucătar, mecanic auto, operator producție, frizer sau lucrător comercial. Multe dintre aceste meserii pot fi învățate prin cursuri autorizate sau în cadrul școlilor postliceale.

O altă opțiune este înscrierea la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, care oferă servicii de consiliere profesională și cursuri gratuite de calificare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

De asemenea, voluntariatul poate reprezenta o experiență importantă pentru tinerii care își doresc să își dezvolte competențele și să își îmbunătățească CV-ul înainte de următoarea sesiune de Bacalaureat.

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Rata de promovare la BAC 2026 scoate în evidență diferențe mari între județe

Statisticile publicate după afișarea rezultatelor arată diferențe importante între județele din România.

Ilfov a înregistrat cea mai scăzută rată de promovare pentru absolvenții promoției curente, de 63,4%. Dacă sunt luați în calcul și candidații din promoțiile anterioare, promovabilitatea scade la 55,3%.

Printre județele cu rezultate sub media națională se mai află Mehedinți, Călărași, Ialomița, Teleorman și Giurgiu, unde aproximativ trei din zece absolvenți ai promoției curente nu au reușit să promoveze examenul în prima sesiune.

La polul opus se află Cluj, cu o rată de promovare de 89,9%, urmat de Brașov, Alba, Brăila și Iași. Bucureștiul a depășit, la rândul său, media națională, cu o promovabilitate de 84,4%, cele mai bune rezultate fiind înregistrate în sectoarele 2 și 1.

La nivel național, înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare este de 79,7% pentru absolvenții promoției curente și de 74,8% pentru toți candidații. La examen s-au înscris 130.854 de elevi, dintre care 126.169 au fost prezenți, iar 94.345 au promovat. Dintre aceștia, 90.263 provin din promoția 2026.

În total, 45 de candidați au obținut media 10 înainte de contestații, iar matematica a fost disciplina la care s-au înregistrat cele mai multe note maxime.

Calendarul Bacalaureat – Sesiunea august 2026