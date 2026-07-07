BCR premiază cu 100.000 de lei liceele cu cel mai mare progres la Bacalaureat

Pentru a intra în competiţie, liceele trebuie să se înscrie în perioada 13-24 iulie 2026, prin formularul disponibil pe edupedu.ro. Premiile, în valoare totală de 100.000 de lei, sunt oferite de BCR şi vor fi folosite de liceele câştigătoare pentru dezvoltarea activităţilor educaţionale, prin investiţii şi proiecte care contribuie la îmbunătăţirea procesului de învăţământ.



În cadrul primei ediţii vor fi acordate trei premii: premiul I - 60.000 de lei; premiul II - 25.000 de lei; premiul III - 15.000 de lei.



"BCR are încredere în tinerii din ziua de azi şi în oamenii care îi formează. Pentru noi, cea mai importantă investiţie este cea în educaţie, pentru că randamentul ei se vede în fiecare generaţie care ajunge mai departe decât cea de dinaintea ei. Prin BacUp premiem progresul şi arătăm că media unei ţări spune mai mult despre viitorul ei decât performanţa de vârf, singura pe care suntem obişnuiţi să o recunoaştem. Acest demers pune în lumină munca şcolilor care reuşesc, de la un an la altul, să îşi ducă elevii mai sus decât păreau să le permită punctele de plecare. Şi este modul nostru de a le spune profesorilor şi directorilor de licee că efortul lor contează, se vede şi are impact concret în comunitate", a declarat Nicoleta Deliu-Paşol, director de Comunicare şi CSR al BCR.



Pentru BCR, BacUp este o extensie a strategiei de investiţii în educaţie, pe care banca o tratează ca pe o investiţie în capitalul uman al României, alături de Şcoala de Bani, cel mai amplu program de educaţie financiară din ţară, şi ZBOR, primul proiect de recunoaştere şi încredere dedicat tinerilor din România.



"De peste opt ani, la Edupedu analizăm rezultatele examenelor naţionale şi spunem povestea educaţiei din România. Am observat că, dincolo de clasamentele cu liceele de top, există sute de şcoli care reuşesc, prin munca profesorilor şi implicarea comunităţii, să îşi îmbunătăţească rezultatele de la un an la altul. Când o şcoală este mai bună, merită văzută, apreciată şi încurajată, mai ales după o perioadă cu atâtea provocări şi veşti grele pentru profesori şi directori. Ei ştiu cel mai bine că educaţia înseamnă, în primul rând, capacitatea unei şcoli de a-i ajuta pe elevi să ajungă mai departe decât părea posibil", a adăugat Mihai Peticilă, cofondator Edupedu.



Liceele participante vor fi evaluate exclusiv pe baza rezultatelor oficiale publicate pe platforma bacalaureat.edu.ro, după soluţionarea contestaţiilor, prin compararea rezultatelor obţinute la examenul naţional de Bacalaureat în sesiunile iunie-iulie 2025 şi iunie-iulie 2026.



Evaluarea ia în considerare trei indicatori: evoluţia mediei generale la examenul de Bacalaureat (pondere 40%); evoluţia ratei de promovare (pondere 30%); evoluţia ponderii elevilor care au obţinut media generală de minimum 8,00 (pondere 30%).



Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor, concursul este deschis liceelor de stat care au avut minimum 30 de candidaţi din promoţia curentă la examenul naţional de Bacalaureat, în ambele sesiuni de referinţă.



Înscrierile sunt deschise în perioada 13-24 iulie 2026, după publicarea rezultatelor finale ale examenului de Bacalaureat, şi se realizează prin completarea unui formular.



Liceele câştigătoare vor fi anunţate în data de 30 iulie 2026, pe edupedu.ro.



BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 de centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 289 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori.

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AGERPRES