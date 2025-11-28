Andreeas Novacovici - din orfelinat, în primele rânduri ale luptei pentru drepturile copiilor și în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Povestea tânărului care schimbă România prin educație și curaj

Crescut în sistemul de protecție a copilului din România, într-un mediu în care lipsa, nesiguranța și trauma sunt realități cotidiene, el a transformat vulnerabilitatea în forță, iar marginalizarea în misiune. Astăzi, este doctorand în anul III în Asistență Socială la Școala Doctorală de Filosofie, Sociologie și Științe Politice a Universității de Vest din Timișoara, cu o cercetare orientată către justiție socială și integrarea tinerilor proveniți din sistemul de protecție, inclusiv a refugiaților din Siria, Gaza și Ucraina.

Povestea lui începe însă cu mult înainte de a deveni specialist în politici sociale și protecția copilului. Născut prematur și abandonat la scurt timp după naștere, Andreeas a trăit primii ani într-un orfelinat pe care îl descrie drept „mai rău decât o închisoare”, un loc în care țipetele îngrijitoarelor și plânsul copiilor abandonați au înlocuit glasul cald al unei mame. În ciuda acestor începuturi, copilul fără casă și fără sprijin a decis să-și creeze singur viitorul prin educație, implicare și determinare.

De-a lungul anilor, Andreeas a ajuns să conducă organizații, să reprezinte România în instituții europene și internaționale și să lucreze direct la reformarea legislației privind drepturile copilului. Parcursul său profesional cuprinde colaborări cu Consiliul Europei - divizia de Tineret, Politici de Justiție Socială, Campania Globală No Hate Speech Movement, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În paralel, a contribuit la proiecte ale agențiilor ONU: UNICEF (România, New York și EMEA), UNHCR (România și Geneva), IOM Geneva, World Food Programme Geneva, precum și la activități ale ONU la New York, în cadrul High Level Week 2018.

Impactul său în România este unul concret și vizibil: a propus 58 de amendamente la legea 272/2004 privind protecția copilului - toate adoptate de Parlament între 2019 și 2023 - și alte 39 de amendamente la legea 273/2004 privind adopția, aprobate în 2021. Prin expertiză, perseverență și o cunoaștere profundă a nevoilor copiilor vulnerabili, Andreeas a devenit o voce esențială în modernizarea cadrului legislativ care le protejează drepturile.

Toate aceste rezultate au dus la recunoașterea lui Andreeas Novacovici în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României - un program care evidențiază tinerii cu impact real în societate și care construiesc, prin munca lor, viitorul României.

„Cred că România are nevoie, mai mult ca oricând, de tineri care nu doar visează la schimbare, ci o transformă în realitate - pas cu pas, prin muncă, perseverență și credință zi de zi. Cred în educație și în bun simț, cred în oamenii profesioniști, în colaborare și în puterea exemplului, nu doar a cuvântului. Eu sunt omul acțiunii și al gândirii strategice în tot ceea ce fac. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, prin misiunea sa de a sprijini excelența tinerilor, oferă exact cadrul de care avem nevoie pentru a construi un viitor mai bun – împreună”, spune Andreeas.

Dincolo de titluri, funcții și rezultate, povestea lui rămâne una despre speranță, echitate și puterea de a reconstrui acolo unde viața părea să fi lăsat doar gol. Iar în 2025, numele lui Andreeas Novacovici intră în lista celor care nu doar visează o Românie mai bună, ci o construiesc, în fiecare zi, cu luciditate, compasiune și curaj.