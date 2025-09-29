Anul universitar începe cu proteste studențești în marile orașe

Potrivit Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). începerea anului universitar este marcată de proteste, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an.

Studenții se mobilizează pentru a accentua necesitatea de a se reveni la deciziile din ultimul an care le afectează parcursul universitar, precum limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea substanțială a fondului de burse, limitarea perioadei acordării burselor doar pe perioada activității didactice și eliminarea dreptului studenților de la taxă de a putea beneficia de acest sprijin.

Protestele au loc în București, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare. ANOSR notează că în Timișoara, autoritățile locale au respins cererile inițiale cu privire la protest.

ANOSR reunește studenți din 20 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, atingând un număr de 136 organizații membre.

